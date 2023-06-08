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Türkiye
DHA 08.06.2023 19:11

13 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobildeki 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kazanın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramankazan'a bağlı Kayı Mahallesi'ndeki Ahi Evran Caddesi'nde 1 Haziran'da meydana gelen kazada, A.A. yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada Furkan Çağrı Özer hayatını kaybetti, sürücü A.A. ile otomobildeki M.S. (15) ve sürücünün 2 yaşındaki kız kardeşi A.A. yaralandı.

Yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu olurken, 8'inci sınıf öğrencisi Furkan Çağrı Özer'in cenazesi ise Kahramankazan'da toprağa verildi. Olayın ardından kaza anına ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

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