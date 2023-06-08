13 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Kahramankazan'a bağlı Kayı Mahallesi'ndeki Ahi Evran Caddesi'nde 1 Haziran'da meydana gelen kazada, A.A. yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada Furkan Çağrı Özer hayatını kaybetti, sürücü A.A. ile otomobildeki M.S. (15) ve sürücünün 2 yaşındaki kız kardeşi A.A. yaralandı.
Yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu olurken, 8'inci sınıf öğrencisi Furkan Çağrı Özer'in cenazesi ise Kahramankazan'da toprağa verildi. Olayın ardından kaza anına ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.