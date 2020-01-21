Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamında meslekten ihraç edilen polislerle askeri ve polis okulu öğrencilerinden sorumlu olduğu iddia edilen ve üst düzey örgüt üyelerinin saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler Adana, Mersin, Osmaniye, Isparta ve İstanbul’da söz konusu şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Balıkesir merkezli soruşturma

Balıkesir merkezli 8 ilde, FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, Ankara, Niğde, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin ve Diyarbakır'da şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Kaynak: AA