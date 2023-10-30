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Türkiye
TRT Haber 30.10.2023 08:52

12 ilde "Narkogüç" operasyonu: 158 gözaltı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 12 ilde eş zamanlı "Narkogüç" operasyonu yapıldı. 158 şüpheli gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

12 ilde "Narkogüç" operasyonu: 158 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep'te "Narkogüç" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Emniyet ve jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 158 zehir taciri gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 6 ton esrar, 200 kilo sentetik uyuşturucu, 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılardan 55'i tutuklanırken diğerlerinin sorgusu devam ediyor.

Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin, "Zehir tacirlerine hayatı zehir edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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Uyuşturucu Ali Yerlikaya
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