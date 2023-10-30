12 ilde "Narkogüç" operasyonu: 158 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep'te "Narkogüç" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.
Emniyet ve jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 158 zehir taciri gözaltına alındı.
Operasyonlarda, 6 ton esrar, 200 kilo sentetik uyuşturucu, 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlılardan 55'i tutuklanırken diğerlerinin sorgusu devam ediyor.
Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin, "Zehir tacirlerine hayatı zehir edeceğiz" ifadelerini kullandı.
ZEHİR TACİRLERLERİNE YÖNELİK 1⃣2⃣ İLİMİZDE DÜZENLENEN NARKOGÜÇ OPERASYONUNDA 1⃣5⃣8⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 30, 2023
Zehir Tacirlerine Hayatı Zehredeceğiz❗️
Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep olmak üzere… pic.twitter.com/KFQ9vJ1iqp