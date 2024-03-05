Çok Bulutlu 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 05.03.2024 14:26

12 il için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Anadolu'nin iç kesimleri ile İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusunda yarın 12 ilde beklenen karla karışık yağmur ve sağanak nedeniyle "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

12 il için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın ülke geneli yağışlı geçecek. Yağışlar Ege Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar ve karla karışık yağmur, kalan yerlerde sağanak şeklinde olacak.

Yağışların İç Anadolu ile Doğu Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Öte yandan, kuvvetli yağış beklenen Antalya için "turuncu", karla karışık yağmur beklenen Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Sivas, Tunceli, Batman, kuvvetli yağış beklenen Adana, Hatay ve Kahramanmaraş için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

12 il için kuvvetli yağış uyarısı

Hava sıcaklıklarının ise yarından itibaren ülke genelinde azalacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, hafta sonu ise mevsim normallerinin yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor.

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da köpek dövüştüren 30 kişi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:00
İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
14:44
Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'ne 5 ilde operasyon: 36 gözaltı kararı
14:42
BM raportörleri, İsrail'in Gazze'deki insanları kasıtlı olarak aç bıraktığını bildirdi
14:38
Almanya Savunma Bakanı, Alman subaylarının dinlenmesinin "kişisel hatadan" kaynaklandığını belirtti
14:32
Afyonkarahisar'da köpek dövüştüren 30 kişi gözaltına alındı
14:25
Bakan Tekin: YKS soruları müfredat ve ders kitaplarından oluşacak
Refah's sığınan onlarca Filistinli aile Türk Kızılay çadırlarında yaşıyor
Refah's sığınan onlarca Filistinli aile Türk Kızılay çadırlarında yaşıyor
FOTO FOKUS
Adana'da rögar kapağı bomba gibi patladı
Adana'da rögar kapağı bomba gibi patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ