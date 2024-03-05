12 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın ülke geneli yağışlı geçecek. Yağışlar Ege Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar ve karla karışık yağmur, kalan yerlerde sağanak şeklinde olacak.

Yağışların İç Anadolu ile Doğu Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, kuvvetli yağış beklenen Antalya için "turuncu", karla karışık yağmur beklenen Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Sivas, Tunceli, Batman, kuvvetli yağış beklenen Adana, Hatay ve Kahramanmaraş için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklıklarının ise yarından itibaren ülke genelinde azalacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, hafta sonu ise mevsim normallerinin yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor.