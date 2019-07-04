Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli alımıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Koca, 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasını gerçekleştireceklerini belirterek şunları söyledi:

"Daha önce müjdesini verdiğimiz 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışmamızın ilk etabı olan 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun."

Daha önce müjdesini verdiğimiz 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışmamızın ilk etabı olan 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/tbEoW9769X — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) 5 Temmuz 2019

Kaynak: TRT Haber