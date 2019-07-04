Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyen Osman Çakmak, 32 yaşında başladığı 10 yıllık ampute futbol kariyerini aldığı kararla bitirdiğini söyledi.

"Allah, ay-yıldızlı formayı gazilik unvanı altında bana nasip etti"

Saha içinde hırslı bir oyuncu, bir o kadar da duygusal bir insan olduğunu anlatan Osman, "Her şeyin bir sonu vardır. Futbol kariyerimin sonuna geldim. Futbol kariyerimi sonlandırıyorum. Allah, ay-yıldızlı formayı gazilik unvanı altında bana nasip etti" değerlendirmesinde bulundu.

Futbola 11 yaşında başladığını, 20 yaşında gazi olduğunu anlatan Osman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"11 yaşında Zeytinburnuspor'da başlayan serüvenimde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Sahada benimle mücadele eden arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ay-yıldızı formayı daha genç arkadaşlara teslim etme kanaatine vardım. 32 yaşında ampute futbola başladım. Ampute futbola TSK'da başladım, burada da bıraktım. Bırakmam nedeniyle yöneticilerim de üzüldü. Son 1 aydır bu kararı düşünüyordum."

"Takıma zarar vermemek için böyle bir karar aldım"

Tarihin bugünü de yazacağına dikkati çeken ampute milli futbolcu, şunları söyledi:

"Beşler benim için önemlidir. O nedenle 5 numaralı formayı giyiyorum. Küçük yaşımdan bu yana milli takım formasını giymek bir hayaldi. Annemi kaybettim, babam da rahatsız. Dünya Şampiyonası'nda kaçırdığım penaltı nedeniyle Türk halkından helallik istiyorum. Türk halkına dünya kupası heyecanını yaşatacağımıza inanıyorum. Devletimiz ve milletimiz buna çok önem veriyor."

Kariyeriyle ilgili kararını ilk olarak ailesiyle konuştuğunu anlatan Osman Çakmak, şunları kaydetti:

"Futbol kariyerini sonlandırdım. Federasyon 1 yıl daha kalmamı istedi. Takıma zarar vermemek için böyle bir karar aldım. Zaman her şeyin ilacı. Bu karar, elimizi ve ayağımızı camia üzerinden çekeceği anlamına gelmez. Zaman bundan sonraki hedefimizi gösterecek. Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonuna teşekkür ediyorum. Bize destek verenlere ve basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Pes etmedik. Engelli kardeşlerimiz için daha güzel işler yapacağız."

42 yaşındaki milli futbolcu kariyerinde önemli isimlerle beraber olduğunu ifade ederek, "Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği'nde Kemal Kılıç gibi futbolcularla beraber olduk. Cumhurbaşkanı, CHP, MHP Genel Başkanlarının 'devletin hakkı sana helaldir' demesi beni hayata bağladı" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA