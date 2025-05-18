112'ye düdüklü tencerenin nasıl açılacağını sordular

112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunanlara yönelik düzenleme yürürlüğe girerken, merkezi gereksiz yere meşgul edenlere idari para cezaları uygulanacak.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, günlük ortalama 5 bin çağrı aldıklarını ve gelen çağrıların yüzde 60'ının vakaya dönüştüğünü belirtti:

"İlimiz Acil Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermekte. Günlük çağrı sayımız ortalama 5 bin civarında, bu da yıllık 1 milyon 750 bin civarında çağrıya tekabül eder. 2025 yılında şu ana kadar yaklaşık 526 bin çağrıyı cevapladık. Bu çağrıların yüzde 60'ı vakaya dönüşen gerçek çağrılar. Yüzde 40'ı ise genellikle bilgi danışma çağrıları şeklinde sonlanan çağrılardır.

Daha önce Kabahatler Kanunu'nun 42/a maddesine göre 'asılsız çağrı' olarak tanımlanmıştı, şimdi 'asılsız çağrı' ve 'asılsız ihbar' olarak iki şekilde tanımlanmış durumda. Acil Çağrı Merkezi'ni vaka vermeden ısrarla gereksiz meşgul edenlere bin 500 TL idari para cezası uygulanacak, eğer vaka verilip kaynak ataması yapıldıktan sonra olay yerine ilgili ekipler yönlendirilip öyle bir olay olmadığı tutanakla tespit edilirse bunun cezası da 15 bin TL olarak uygulanacak."

Hızlı hizmet alınması için tam ve eksiksiz adres verilmesi önemli

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı karşılayıcı olarak görev yapan personel ise, ihbarlarda vatandaşların daha hızlı hizmet alabilmesi için adresi tam ve eksiksiz vermeleri gerektiğini ifade etti.

Çok sayıda asılsız ve gereksiz ihbarlar aldıklarını kaydeden personel, birkaç örnek verdi:

"Binada asansör gelmiyor, şahıs arayıp 'asansör gelmiyor, polis gelsin' şeklinde talepte bulunuyor. Eşine sürpriz yapmak isteyen bir beyefendi vardı, kapıyı gizliden açmaya çalışmış ve eşi hırsız zannederek burayı arayarak ekip talebinde bulunmuştu. Ama olay tamamen farklı yerlere taşındı. Düdüklü tencereyi nasıl açacağını soran şahıslar da oluyor. Bu ve bunun gibi gereksiz çağrılarla karşılaşabiliyoruz."

"Vatandaşların bize yardımcı olmalarını istiyoruz"

Gereksiz yapılan çağrının o an acil için ihtiyacı olan bir vatandaşın merkeze ulaşmasını geciktirebileceğini de sözlerine ekleyen 112 acil çağrı karşılayıcı personel, "Vatandaşlardan eğer gereksizse burayı aramamalarını rica ediyoruz. Çünkü, ihtiyacı olan bir kişi aradığı zaman biz onun çağrısına geç cevap verip ekiplerin gitmesi geç sürebilir. O yüzden lütfen gereksiz yere burayı aramasınlar. Vatandaşlardan bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.