Olay dün Şile Ağva'da bulunan bir plajda sabah 09.30 sıralarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte denize gelen 11 yaşındaki Berrak Subaşı, amcası ve kardeşleriyle deniz kenarında oynadığı sırada dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine Sahil güvenlik, jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Denizin dalgalı olması ve havanın kararmasıyla arama kurtarma çalışmalarına dün ara verildi. Çalışmalar bu sabah saatlerinde yeniden başladı.

Sahil güvenlik ekipleri dalgıçlarla deniz altında, ekiplerin ulaşamadığı kayalık bölgelerde de drone'la arama çalışmaları yürüttü.

11 yaşındaki Berrak'ın cenazesi bulundu

Çalışmalar sonucu cenazesine ulaşılan 11 yaşındaki Berrak’ın cenazesi Sahil güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı.

Kaynak: DHA