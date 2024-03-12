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Türkiye
TRT Haber 12.03.2024 14:44

11 ilde Sibergöz-24 operasyonu: 139 gözaltı

İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen “Sibergöz-24” operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı.

11 ilde Sibergöz-24 operasyonu: 139 gözaltı

İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli 11 ilde futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna (7258 Sayılı) muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik MASAK ile koordineli ve eş zamanlı düzenlenen “Sibergöz-24” operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" dedi.

İstanbul

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Adana, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; ATM’ler üzerinden QR kod ve cepbank yöntemi ile birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferine aracılık ettiği, suçtan elde edilen gelirin kripto varlık hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla yurt dışına çıkartılarak akladıkları ve şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 600 milyon tl işlem hacminin bulunduğu tespit edilen 70 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır ve Konya’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; “Egebet” isimli güvene dayalı ve referans ile üyelik oluşturarak erişilebilen yasa dışı bahis sitesinin panel sağlayıcısı ile paneli satın alarak yasa dışı bahis oynatılmasına imkan sağlayan 16 farklı grup ve organizasyon içerisinde oldukları tespit edilen 51 şüpheli yakalandı.

Elazığ

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Elazığ merkezli Çanakkale ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; üçüncü şahıslara ait elektronik para ve banka hesaplarının temin ettikleri, bu hesapların kontrollerinin sağlanarak birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferine aracılık yaptıkları, suçtan elde edilen gelirin kripto varlıklar kullanılarak akladıkları ve şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 50 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 18 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu; Ruhsatsız tabancalar, çok miktarda Türk Lirası ve döviz ile
çok sayıda dijital materyale el konuldu.

 

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
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