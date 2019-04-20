Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı olarak ürettikleri nargile tütününü yurt genelinde piyasaya sürdükleri belirlenen bir şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Muş, Tekirdağ, Adıyaman, Ağrı, Mardin, Van ve Kahramanmaraş'ta 85 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 70 kişiden 56'sını yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 25 ton 648 kilogram nargile tütünü, 50 kilogram yaprak tütün ve 240 paket kaçak sigara ile çok sayıda nargile tütünü yapımında kullanılan araç gereç ve kimyasal madde ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA