Hücresel tarım teknolojisi üzerinde çalışan şirketler tarafından desteklenen proje, tek bir hayvanı bile kesmeye gerek kalmadan tavuk, sığır ve koyun etini laboratuvar ortamında üretmeyi amaçlıyor.

Üretilen etlerin insanlar tarafından tüketilebileceği gibi kedi ve köpek maması olarak da kullanılabileceği öne sürülüyor.

Bu proje için çalışan şirketlerden birinin kurucusu Lejjy Gafour, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Çalışmalarımızda iki ayrı ürünü geliştirmeye yoğunlaşıyoruz, bunlardan ilki hücrelerin büyümelerine yardımcı olacak bir serum, diğeri de tavuk eti.”

Gafour ayrıca tavuğun kamu tüketimine 5-7 yıl içinde hazır olabileceğini ancak serumun daha erken biteceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

“Yapay et” konusunda satıcı ve tüketici ne düşünüyor?

Et ve et ürünleri, zengin Türk mutfağında birçok yemekte yer alır. Bu nedenle yapay et tartışmaları, Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor.

Gıda sektörü ve Türk mutfağı için oldukça önemli olan bu konuyu kasaplara ve tüketicilere sorduk. Verdikleri cevaplar ise “Yapay et” geliştiricilerini pek memnun etmeyecek türden.

“Yapay et satmam”

İstanbul’da kasaplık yapan Zeynel Özöner yapay et hakkında şunları söyledi:

“Doğal et dururken yapay et satılır mı? İsmi üzerinde yapay. Satamayız da yiyemeyiz de. Ben şu anda bile dışarıdan gelen etleri satmıyorum benim etim halis muhlis Biga eti. Yapay etin tadı aynı olsa da besin değeri aynı olamaz. Çünkü bizim etlerimiz doğal yoldan yeşillik ve bitkilerden besleniyor. Sonuçta yapay et karışım gibi bir şey hazırlanarak yapılmış, ben yemem de satmam da.”

Aynı semtte 35 yıldır kasaplıkla uğraşan Mustafa Mazlum da yapay et konusunda meslektaşıyla aynı fikirde:

“Maalesef haksız rekabet her alanda kendini gösteriyor. Biz burada düzgün, doğru çalışıp halkımıza sağlıklı gıda yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. Doğru yoldan para kazanmaya çalışıyoruz. Yapay bir ürün doğal ile aynı olur mu? Daha sonra sakıncaları ortaya çıkar bunun hormonda olduğu gibi. Hormonu da sağlıklı diye verdiler hayvanlara, ondan sonra insanların sağlığını bozduğu ortaya çıktı. Ben ne yerim ne de müşterime satarım. Doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Her şeyin doğalı güzeldir iyidir.”

“Onu yiyeceğime et yemem“

Tıpkı kasaplarda olduğu gibi tüketiciler de yapay et konusuna sıcak bakmıyor. Bu konuda görüşünü aldığımız tüketicilerden Birgül Demir:

“Yapay olan her şeye karşıyım. Etlere de karşıyım, evime de sokmam. Kimyasaldır onlar. Almam da tüketmem de, yememek daha iyi. Yapay et yemektense hiç et yemem daha iyi.” dedi.

33 yaşındaki Duygu Demirel Gürsu da yapay eti tercih etmeyecek olanlardan.

Gürsu şunları söyledi:

“Araştırmam lazım ama almayı tüketmeyi tercih etmem. Güvendiğim kasabımdan gözümle görerek almayı tavsiye ederim herkese, ben de bu şekilde alıp tüketirim. Etin doğal olması, ülkemiz içerisinde yapılması, tüketiminin de bu şekilde yapılmasını tercih ederim.”

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek