AA 16.12.2025 11:17

Bilgi ve iletişim sektöründe çalışan sayısı yıllık bazda 65 aydır artıyor

Bilgi ve iletişim sektöründeki ücretli çalışan sayısı ekimde 300 bine yaklaşırken, bu sayıda yıllık bazda 65 aydır artış kaydediliyor. Sektörün, "bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler" kategorisinde çalışanların sayısında da yıllık bazda 190 aydır artış görülüyor.

Dijitalleşmenin ve teknoloji kullanımının yaygınlaşmasıyla bilgi ve iletişim sektöründeki ücretli çalışan sayısı ekimde 300 bine yaklaşırken, bu sayıda yıllık bazda 65 aydır artış kaydediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'deki ücretli çalışan sayısı ekimde 16 milyonu aştı.

Ücretli çalışanlar sektör bazlı incelendiğinde, bilgi ve iletişim alanında çalışanların sayısındaki artış dikkati çekti.

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyürken, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10,1 ile çift haneli büyüme göstermiş ve son 7 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydetmişti.

Bu büyüme, sektördeki çalışan sayısına da yansıdı.

Son yıllarda yazılım teknolojilerindeki gelişmeler, 5G teknolojisi, yapay zeka, siber güvenlik, bulut bilişim ve büyük veri analitiği gibi kavramların öne çıkmasıyla Türkiye'de bilgi ve iletişim sektöründe istihdam edilenlerin sayısı ekim itibarıyla 300 bine yaklaştı.

Kovid 19 salgınının yaşandığı Haziran 2020'de 206 bin olarak kayıtlara geçen sektördeki ücretli çalışan sayısı, ekimde 299 bin 363 ile rekor kırdı.

Böylece, Türkiye ekonomisi için stratejik öneme sahip bilgi ve iletişim sektörünün çalışan sayısı kesintisiz 65 ay artış gösterdi.

En fazla çalışan bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetlerde

Sektördeki çalışan sayısının en büyük kısmını, "bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler" kategorisinde istihdam edilenler oluşturdu.

Bu kategoride çalışan sayısı, söz konusu 65 ayda 103 bin 937'den 188 bin 957'ye yükseldi.

Ayrıca, "bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler" kategorisinde istihdam edilenlerin sayısı, verilerin toplanmaya başlandığı Ocak 2010'dan bu yana 190 aydır büyüme kaydetti.

