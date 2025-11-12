Açık 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.11.2025 23:21

11 ilde dolandırıcılık operasyonunda 37 gözaltı

Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, nitelikli dolandırıcılık suçuna karıştıkları tespit edilen 37 şüpheli gözaltına alındı.

11 ilde dolandırıcılık operasyonunda 37 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, nitelikli dolandırıcılık suçuna karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerin, dün 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin dijital materyallerine el konulurken 43 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 3 bilgisayar kasası, 8 harici disk ve 2 tablet ele geçirildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında, operasyon öncesinde başka suçlardan tutuklanan 2 kişinin cezaevinde olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
Kocaeli Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Kağıthane'de bir binada patlama yaşandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:40
Kağıthane'de bir binada patlama yaşandı
22:58
Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze’de 4 Filistinliyi daha katletti
22:29
ABD'li havacılık şirketi Blue Origin'in yeni roketinin uzaya fırlatılması güneş fırtınası nedeniyle ertelendi
22:16
Irak’ta resmi olmayan sonuçlara göre genel seçimi Başbakan Sudani’nin lideri olduğu koalisyon kazandı
22:14
Şehidimiz İlker Aykut'un babası: Allah bana bunu söyletti, 3 gün sonra evladım şehit oldu
21:53
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: Yeniden Rus sömürgesi olmaktansa ot yeriz
İsrail'in karanlığa gömdüğü Gazze'de günlük yaşam
İsrail'in karanlığa gömdüğü Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Kağıthane'deki patlama kamerada
Kağıthane'deki patlama kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ