Açık 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber-AA-İHA 12.11.2025 22:44

Kağıthane'de bir binada patlama yaşandı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde apartman dairesinde meydana gelen patlamada bir kişi yaralanırken, binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kağıthane'de bir binada patlama yaşandı

Yahya Kemal Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın 2. katındaki dairede patlama meydana geldi.

 

Patlamanın etkisiyle evin yıkılan duvarı, sokakta park halindeki 2 aracın üzerine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Doğal gazdan çıktığı öğrenildi

İtfaiye ekipleri dairede çıkan yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Dairede yaşayan S.T. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücudunda yanıklar olan S.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının, ilk belirlemelere göre doğalgazdan kaynaklanan patlama sonucu çıktığı aktarıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği belirtildi.

Patlama nedeniyle meydana gelen yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü, yaralanan 1 kişinin de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirilen açıklamada, "Olayda yaralanan şahsın hayati tehlikesi bulunmamakta olup, patlamanın meydana geliş sebebi yapılacak incelemenin ardından tespit edilecektir" bilgisi paylaşıldı.

Patlama anı kamerada

Öte yandan patlama anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, patlamanın ardından araçlarında ve sokakta olan vatandaşların panik halinde kaçışmaları görülüyor.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Kontrolünü kaybeden kamyonet önce ağaca çarptı ardından evin bahçesine girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:20
11 ilde dolandırıcılık operasyonunda 37 gözaltı
22:58
Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze’de 4 Filistinliyi daha katletti
22:29
ABD'li havacılık şirketi Blue Origin'in yeni roketinin uzaya fırlatılması güneş fırtınası nedeniyle ertelendi
22:16
Irak’ta resmi olmayan sonuçlara göre genel seçimi Başbakan Sudani’nin lideri olduğu koalisyon kazandı
22:14
Şehidimiz İlker Aykut'un babası: Allah bana bunu söyletti, 3 gün sonra evladım şehit oldu
21:53
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: Yeniden Rus sömürgesi olmaktansa ot yeriz
İsrail'in karanlığa gömdüğü Gazze'de günlük yaşam
İsrail'in karanlığa gömdüğü Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Kağıthane'deki patlama kamerada
Kağıthane'deki patlama kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ