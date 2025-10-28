Çok Bulutlu 20.2ºC Ankara
TRT Haber 28.10.2025 12:50

11 il için kuvvetli yağış uyarısı

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 11 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

11 il için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, öğle saatlerinden gece saatlerine kadar kuzeybatı kesimlerde beklenen yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeybatısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen, Ankara, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
 

