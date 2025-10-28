Bergama sele teslim oldu: Sokaklar göle döndü, evler sular altında

İlçede gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, sele neden oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, çok sayıda araç suda mahsur kaldı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki dere ise yağış nedeniyle taştı.

Yağış nedeniyle ev, iş yeri ve aracı hasar alan vatandaşlar mağduriyet yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediyesi ekipleri, mahsur kalan vatandaşları ve araçları kurtarma çalışması yürüttü.

Su basan evler ve iş yerlerindeki tahliye çalışmalarına polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de destek verdi.

Bazı vatandaşlar ise su basan ev ve iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, bölgede yürütülen çalışmaları yakından takip etti.

[Fotoğraf: AA]

"Her taraf çamur, balçık altında"

Yağıştan en çok etkilenen mahallelerden Fatih Mahallesi'ndeki Ege Boyu Adalar Sitesi'nde birçok evi su bastı.

Sitenin yöneticisi Mehmet Değerli, blokların arkasında bulunan su kanalının atıl durumda olduğunu, ıslah edilmesi için İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İZSU) geçmişte başvuruda bulunduklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Çalışmaların yerine getirilmemesinden dolayı su baskınlarının yaşandığını savunan Değerli, "Şu rezaletin tek sorumlusu Bergama Belediyesi ve İZSU. İnsanların evlerinde buzdolapları devrilmiş yerle bir olmuş. Her taraf çamur, balçık altında. Arabam da selden dolayı karşı kaldırıma taşınmış. Durum berbat. Zararlarımız var, karşılanmasını istiyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Evini su basan Güngör Savaş da evinden köpeğini ve çantasını alarak dışarı çıktığını anlattı. Geceyi komşusunda geçirdiğini ifade eden Savaş, evinin çamur dolduğunu belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremleri Adıyaman'da yaşayan Adnan Topuzoğlu da depremden sonra Ankara'ya yerleştiğini, yakınlarını ziyaret için Bergama'da bulunduğunu anlattı. Yaşadığı olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Topuzoğlu, "Akşam göz baka baka bunlara uğradık. 02.00'de ilgilileri aradık açmadılar. Depremde yakınlarımı ve 2 aracımı, burada da 2 aracımı kaybettim" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Metrekareye 137 kilogramın üstünde yağış düştü

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ilçede metrekareye 137 kilogramın üzerinde yağış düştüğü, Bayatlı, Ayvazeli ve Gökmen derelerinin taştığı belirtildi.

Taşkınlarda mahsur kalan 30 kişinin kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, "Yağış nedeniyle 19 merkez mahallenin 10'unda su baskınları yaşandı. Aşırı yağışlar en fazla Fatih, Bahçelievler ve Maltepe mahallelerini etkiledi. İzmir Büyükşehir Belediyesine toplam 216 su baskını ihbarı ulaştı, 74'üne itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi" ifadelerine yer verildi.