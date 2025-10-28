Gaziantep mutfağı, AB tescilinde Türkiye’nin lokomotifi

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'den AB coğrafi işaret tescili için 54 ürün başvurusunda bulunuldu. Bu ürünlerden 8'i ilan aşamasına gelirken, 46'sının işlemleri sürüyor.

AB nezdinde Türkiye'nin tescillenen ilk ürünü baklavaya sahip olan ve UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği ilk Türk kenti olan Gaziantep, başvuru yaptığı 10 ürün ile Türkiye'den en çok başvuru yapan il oldu.

Türkiye'de 107 coğrafi işarete sahip olan şehir, Nizip nanesi, Gaziantep bülbül yuvası, Gaziantep dolangel tatlısı, Gaziantep şöbiyeti, Gaziantep muskası, Oğuzeli nar ekşisi, Gaziantep bulguru, Nizip patlıcanı, Oğuzeli kurutmalığı ve Gaziantep lahmacunu için AB tescili almak üzere başvuru yaptı.

"Bunu katma değere döndürmemiz lazım"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Kenan Seçkin, kentin gastronomi potansiyelinin Avrupa’da daha görünür hale gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

Gaziantep baklavası, Araban sarımsağı, Gaziantep menengiç kahvesi ve Gaziantep fıstık ezmesi olmak üzere 4 ürünün AB'den tescil aldığını hatırlatan Seçkin, şunları kaydetti:

"Bunu katma değere dönüştürmemiz lazım. Coğrafi işaretlerin önemi, bu değerin halka yansımasıyla anlam kazanır. AB'den bu ürünleri tescil ettirmemiz gerekiyor çünkü artık 'yeşil ekonomi' dediğimiz bir döneme giriyoruz. Artık sadece tatil ve deniz değil, yeni turizm anlayışı yemek turizmidir. Gaziantep bu alanda başı çekiyor ve lokomotif şehir olarak ilerliyor."

Şehrin her yöresel ürününün kendine özgü bir hikayesi olduğunu anlatan Seçkin, "Lahmacun Türkiye'de genellikle soğanla yapılır, ancak bizde sarımsak kullanılır. Şu anda ilana çıkan bir sürecimiz var, itiraz olmazsa tescilli ürün sayımız kısa sürede 5'e çıkacak. Gaziantep tarihini araştırdığınızda 5 antik kentle karşılaşırsınız. Yemek yazarlarına göre Gaziantep'in 500'e yakın kazan yemeği bulunuyor. Bu kültür, bereketli hilalin batı ucundaki bu toprakların zenginliğinden geliyor" diye konuştu.

Seçkin, gastronomide doğru ürün kullanımının önemine değinerek, "Baklavayı gerçek lezzetine ulaştırmak için Antep fıstığının 'boz' kısmını kullanmak gerekir. Bu nedenle belediye olarak bölgedeki yerel çeşitlerin korunması için bir tohum ve gen bankası kurduk. Böylece gastronomide doğru ürünü üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

Seçkin, Gaziantep'in AB tescili için yaptığı başvuruların onaylanmasıyla birlikte gastronomi ve coğrafi işaret alanında Türkiye'nin lokomotif kenti konumunu pekiştireceğini sözlerine ekledi.