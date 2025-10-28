Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.10.2025 11:44

Gaziantep mutfağı, AB tescilinde Türkiye’nin lokomotifi

Türkiye'nin kültürel ve yöresel zenginliklerinin yansıtıldığı coğrafi işaretli ürünlerinin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki tescili için yapılan 54 başvurunun 10'u Gaziantep'ten gerçekleştirildi.

Gaziantep mutfağı, AB tescilinde Türkiye’nin lokomotifi

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'den AB coğrafi işaret tescili için 54 ürün başvurusunda bulunuldu. Bu ürünlerden 8'i ilan aşamasına gelirken, 46'sının işlemleri sürüyor.

AB nezdinde Türkiye'nin tescillenen ilk ürünü baklavaya sahip olan ve UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği ilk Türk kenti olan Gaziantep, başvuru yaptığı 10 ürün ile Türkiye'den en çok başvuru yapan il oldu.

Türkiye'de 107 coğrafi işarete sahip olan şehir, Nizip nanesi, Gaziantep bülbül yuvası, Gaziantep dolangel tatlısı, Gaziantep şöbiyeti, Gaziantep muskası, Oğuzeli nar ekşisi, Gaziantep bulguru, Nizip patlıcanı, Oğuzeli kurutmalığı ve Gaziantep lahmacunu için AB tescili almak üzere başvuru yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Bunu katma değere döndürmemiz lazım"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Kenan Seçkin, kentin gastronomi potansiyelinin Avrupa’da daha görünür hale gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

Gaziantep baklavası, Araban sarımsağı, Gaziantep menengiç kahvesi ve Gaziantep fıstık ezmesi olmak üzere 4 ürünün AB'den tescil aldığını hatırlatan Seçkin, şunları kaydetti:

"Bunu katma değere dönüştürmemiz lazım. Coğrafi işaretlerin önemi, bu değerin halka yansımasıyla anlam kazanır. AB'den bu ürünleri tescil ettirmemiz gerekiyor çünkü artık 'yeşil ekonomi' dediğimiz bir döneme giriyoruz. Artık sadece tatil ve deniz değil, yeni turizm anlayışı yemek turizmidir. Gaziantep bu alanda başı çekiyor ve lokomotif şehir olarak ilerliyor."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Şehrin her yöresel ürününün kendine özgü bir hikayesi olduğunu anlatan Seçkin, "Lahmacun Türkiye'de genellikle soğanla yapılır, ancak bizde sarımsak kullanılır. Şu anda ilana çıkan bir sürecimiz var, itiraz olmazsa tescilli ürün sayımız kısa sürede 5'e çıkacak. Gaziantep tarihini araştırdığınızda 5 antik kentle karşılaşırsınız. Yemek yazarlarına göre Gaziantep'in 500'e yakın kazan yemeği bulunuyor. Bu kültür, bereketli hilalin batı ucundaki bu toprakların zenginliğinden geliyor" diye konuştu.

Seçkin, gastronomide doğru ürün kullanımının önemine değinerek, "Baklavayı gerçek lezzetine ulaştırmak için Antep fıstığının 'boz' kısmını kullanmak gerekir. Bu nedenle belediye olarak bölgedeki yerel çeşitlerin korunması için bir tohum ve gen bankası kurduk. Böylece gastronomide doğru ürünü üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Seçkin, Gaziantep'in AB tescili için yaptığı başvuruların onaylanmasıyla birlikte gastronomi ve coğrafi işaret alanında Türkiye'nin lokomotif kenti konumunu pekiştireceğini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Gaziantep Avrupa Birliği Türk Patent ve Marka Kurumu
Sıradaki Haber
Manisa'da 5 ilçede eğitime "deprem" arası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:52
Depremlerden etkilenen Hatay 9 aylık ihracatta Doğu Akdeniz'in lideri
11:50
Taş değil, tarih döşemişler… Bu ev 1800 yıllık 'mektubun' üzerinde duruyor
11:47
Japonya Başbakanı Abe'nin katil zanlısı, ilk duruşmada suçunu kabul etti
11:36
Kanada: ABD ile askıya alınan müzakereler konusunda "önemli ilerleme" kaydettik
11:37
Manisa'da 5 ilçede eğitime "deprem" arası
11:37
'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme: Merdan Yanardağ'a zarfla para verilmiş
Çocuk yaşlarda ilgi duyduğu tespih yapımında kültürel miras taşıyıcısı ünvanı aldı
Çocuk yaşlarda ilgi duyduğu tespih yapımında kültürel miras taşıyıcısı ünvanı aldı
FOTO FOKUS
Sındırgı'daki deprem Uşak ve İzmir'de de hissedildi
Sındırgı'daki deprem Uşak ve İzmir'de de hissedildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ