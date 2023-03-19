Müslüman alemi için heyecanlı bekleyiş bu hafta sona eriyor. On bir ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kaldı.

İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak, çarşambayı perşembeye bağlayan gece de ilk oruç için sahura kalkılacak.

Bu yıl 29 gün oruç tutulacak

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kameri ay hesaplamalarına göre bu yıl 29 gün oruç tutulacak.

Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 17 Nisan'da idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 21 Nisan'da başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayının en güzel şekilde geçirilmesi için hazırlıklarını sürdürüyor

Ay boyunca camilerde Kur'an-ı Kerim okunacak, hatimler yapılacak.

Bu yıl tema 'Ramazan ve Dayanışma'

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl ki tema "Ramazan ve Dayanışma" olarak belirlendi.

Din İşleri Yüksek Kurulu, Ramazan ayında verilecek fitre miktarını kişi başına en az 70 lira olarak duyurmuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı da afetlerde zarar gören ve mağdur olanların bu ay daha çok gözetilmesini ve desteklenmesini istedi.