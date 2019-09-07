Sınava başvuruda bulunabilmek için 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor.

Adayların, en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya hukuk fakültelerinden mezun olmaları gerekiyor.

Adaylar başvurularını, 19-25 Eylül tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden veya ÖSYM'nin resmi internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

Sınav, 9 Kasım tarihinde Ankara'da yapılacak.

Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar mülakata katılmaya hak kazanacak.

Kaynak: TRT Haber