100 kaymakam adayı alınacak07 Eylül 2019 Cumartesi 02:35 - Son Güncelleme 07 Eylül 2019 Cumartesi 02:48
İçişleri Bakanlığı, 100 kaymakam adayı alacak. Başvuru şartları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sınava başvuruda bulunabilmek için 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor.
Adayların, en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya hukuk fakültelerinden mezun olmaları gerekiyor.
Adaylar başvurularını, 19-25 Eylül tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden veya ÖSYM'nin resmi internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.
Sınav, 9 Kasım tarihinde Ankara'da yapılacak.
Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar mülakata katılmaya hak kazanacak.
Kaynak: TRT Haber