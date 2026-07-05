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Türkiye
AA 05.07.2026 14:47

10 il için "sarı" alarm: Kuvvetli yağış bekleniyor

İçişleri Bakanlığı, 10 il için sağanak nedeniyle "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısını yaptı.

10 il için "sarı" alarm: Kuvvetli yağış bekleniyor

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, bugün Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

10 il için "sarı" alarm: Kuvvetli yağış bekleniyor

Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güneyi ile Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması isteniyor.

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