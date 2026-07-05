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Türkiye
AA 05.07.2026 14:08

İstanbul merkezli 8 ilde terör soruşturmasında 39 gözaltı

Terör örgütü THKP/C DEV YOL'un gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 39 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 8 ilde terör soruşturmasında 39 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün gençlik yapılanması "Devrimci Gençlik Dernekleri"nde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, iletişimin dinlenmesi tedbirlerinin yanı sıra MASAK ve HTS incelemeleri sonucunda toplam 50 şüpheli tespit edildi.

Sabah saatlerinde İstanbul'da 53, Kocaeli'nde 3, Ankara'da 2, Aksaray, Kırklareli, Niğde, Ağrı ve İzmir'de toplam 63 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda bulunan kurusıkı tabanca, 8 fişek,11 adet 45 kalibre fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Firari olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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İstanbul Terör Örgütü MASAK
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