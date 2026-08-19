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Dünya
AA 19.08.2026 17:46

Hamas: Netanyahu ara bulucuların çabalarını baltalıyor

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentindeki bir polis merkezine düzenlediği ve 9 Filistinlinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ara buluculuk çabalarını baltalamak ve Gazze'de "soykırımı yeniden başlatmaya" çalışmakla suçladı.

Hamas: Netanyahu ara bulucuların çabalarını baltalıyor

Hamas’tan yapılan açıklamada, Gazze kentindeki polis merkezine düzenlenen saldırıda 9 Filistinlinin öldüğü, bunların çoğunun polis memuru ve personel olduğu, çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının "yeni bir savaş suçu" olduğu belirtilerek, Netanyahu hükümetinin yükümlülüklerinden kaçmayı sürdürdüğü, ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ve tüm aşamalarının tamamlanmasına engel olmakta ısrar ettiği kaydedildi.

Hamas, İsrail ordusunun saldırıda Hamas liderlerinin hedef alındığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, bu iddiaların Gazze’deki sivil polis ve silahsız sivillerin hedef alınmasını gerekçelendirmek amacıyla ortaya atıldığını vurguladı.

Saldırının, ara bulucular ve anlaşmanın garantörleriyle gerçekleştirilen son görüşme ve temasların yanı sıra ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jared Kushner ile yapılan görüşmelerin ardından düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, bunun, İsrail hükümetinin söz konusu çabaları kasıtlı olarak baltaladığını gösterdiği belirtildi.

Hamas, İsrail'in tırmandırdığı gerilimin Gazze'deki Filistinlilere yönelik "soykırımın yeniden başlatılmasına" tehlikeli biçimde zemin hazırladığını ifade ederek bunun yerine varılan anlaşmaya bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.

İsrail yönetiminin Filistinlileri yerinden etme planına zemin hazırlanıyor

Açıklamada, sivil polis ile kamu düzeni ve güvenliğini sağlayan kurumların hedef alınmasının, Gazze'de kaos ve güvenlik boşluğu yaratmayı, yaşam ve istikrarı sekteye uğratmayı ve İsrail yönetiminin Filistinlileri yerinden etme planlarına zemin hazırlamayı amaçladığı savunuldu.

Hamas, başta ABD Başkanı Donald Trump yönetimi olmak üzere ateşkes anlaşmasının ara bulucu ve garantörlerine saldırıya karşı "açık ve kararlı bir tutum" alma çağrısında bulundu.

Açıklamada, Netanyahu hükümetinin anlaşmaya uymaya zorlanması ve yol haritasının tamamlanmasına yönelik çabaları baltalamasının önüne geçilmesi istendi.

Ayrıca, Gazze'nin yeniden saldırı ve çatışma döngüsüne sürüklenmesinin önlenmesi ve İsrail hükümetinin Filistin halkına yönelik "sistematik suç ve ihlallerinin" sonuçlarından tamamen sorumlu tutulması çağrısı yapıldı.

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