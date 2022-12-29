Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 02:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri ücretsiz
1 Ocak 2023 Pazar günü Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinde ulaşım bir gün ücretsiz olacak.
Cumhurbaşkanı Kararıyla, 1 Ocak 2023'te Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinde toplu ulaşım ücretsiz olacak.
Ücretsiz ulaşım uygulaması yılın ilk günü gece yarısından itibaren başlayıp gün boyu sürecek.
Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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