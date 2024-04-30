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Türkiye
TRT Haber 30.04.2024 00:09

1 Mayıs'ta ulaşım ücretsiz

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz olacak. Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosunda ücretsiz ulaşım sağlanacak.

1 Mayıs'ta ulaşım ücretsiz

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