TRT Haber 07.10.2025 12:36

Türkçe Moldova'da ders olarak okutulmaya başlandı

Türkçe, Moldova-Komrat Devlet Üniversitesi fakültelerinde ders olarak okutulmaya başlandı.

Türkçe Moldova'da ders olarak okutulmaya başlandı

Moldova-Komrat Devlet Üniversitesi bünyesinde, Türk dili ve edebiyatını bilimsel yöntemlerle
öğrencilere aktarmak, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirmek ve Moldova ile Türkiye
arasındaki eğitim diplomasisine katkı sunmak amacıyla kurulan Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı,
faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede, üniversitenin Ekonomi, Hukuk, Milli Kültür ve Tarım Fakülteleri bünyesinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminden itibaren haftada 3 saat olarak yürütülmesi kararlaştırılan seçmeli Türkçe dersleri, 28 Mart 2024 tarihli senato kararıyla onaylandı.

Alınan karar doğrultusunda, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılında başlatılan derslerin ilk açılış dersi 30 Eylül 2025 tarihinde üniversite bünyesinde TİKA tarafından tefrişatı yapılan Hamdullah Suphi Tanrıöver Sınıfı’nda yapıldı.

Türkçe Moldova'da ders olarak okutulmaya başlandı

Açılış törenine Rektör Doç. Dr. Serghei Zaharia, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Svetlana Ghenova, Türkiye Cumhuriyeti Moldova-Kişinev Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği nezdinde Moldova-Komrat Devlet Üniversitesinin Uluslararası İlişkiler ve Türkiye Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kudret Safa Gümüş ve Moldova-Komrat Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Sekreteri Larisa Ceachir katıldı.

Etkinlik kapsamında, Moldova-Komrat Yunus Emre Türk Kültür Merkezine, merkez dışındaki kurumlarda kullanılmak üzere Ankara-Yunus Emre Enstitüsü tarafından hibe edilen A1 düzeyindeki Türkçe öğretim setleri, Rektör Doç. Dr. Serghei Zaharia tarafından öğrencilere takdim edildi.

Bu gelişme, Moldova-Komrat Devlet Üniversitesi’nde Türkoloji çalışmalarının daha da güçlenmesine
ve Türkiye ile Moldova arasındaki akademik ve kültürel iş birliğinin derinleşmesine önemli katkı
sağlıyor.

