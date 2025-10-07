Az Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türk Dünyası
AA 07.10.2025 12:25

Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 12. Zirvesi, Azerbaycan'ın Gebele şehrinde başladı.

Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi başladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde Haydar Aliyev Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 12. Zirvesi öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Türk Birliği 16 yaşında: Türk Devletleri Teşkilatı
Türk Birliği 16 yaşında: Türk Devletleri Teşkilatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin düzenlendiği alana gelişinde, Aliyev tarafından karşılandı.

Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi başladı

TDT+ Formatı Kurulmasına Dair Karar imzalanacak 

Burada çekilen aile fotoğrafında Erdoğan ve Aliyev'in yanı sıra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev da yer aldı.

Fotoğraf çekiminin ardından liderler, "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temalı zirvenin yapılacağı salona geçti.

Zirvede, Gebele bildirisi, TDT+ Formatı Kurulmasına Dair Karar ve TÜRKSOY'un Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesine dair Karar imzalanacak.

Liderler, Azerbaycan ve Türkmenistan ortaklığıyla Fuzuli'de inşa edilecek caminin temel atma törenine video konferansla katıldı.

ETİKETLER
Azerbaycan Türk Devletleri Teşkilatı Türk Dünyası
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:03
Tekirdağ'ı sağanak vurdu: Yola kaya parçaları düştü
14:57
55 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat
14:47
Milli Savunma Bakanı Güler, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
14:44
7 Ekim'in yıl dönümünde Azerbaycan'da bayrakların yarıya indirildiği iddiası yalanlandı
14:35
Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem
14:26
TBMM'de "Gazze" belgeseli
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
Depremzede çiftin 'yeniden başlama hikayesi'
Depremzede çiftin 'yeniden başlama hikayesi'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ