Türk Kültür ve Miras Vakfı'na Özbekistan da katılıyor

Türk Kültür ve Miras Vakfı, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın girişimiyle, Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan cumhurbaşkanlarının desteğiyle kuruldu.

Vakıf Tüzüğü, 23 Ağustos 2012 tarihinde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Keneşi) Bişkek Zirvesi'nde kabul edildi

Türk Kültür ve Miras Vakfı, 11 Eylül 2015'te gerçekleştirilen Astana Zirvesi'nde alınan Devlet Başkanları kararı doğrultusunda faaliyetlerine başladı.

Özbekisan da katılıyor

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan vakfa tam üye iken, Macaristan ise gözlemci üyedir.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet ve Hükûmet Başkanları Budapeşte'deki Gayriresmî Zirvesi'nde Özbekistan'ın Türk Kültür ve Miras Vakfı'na katılması için karar alındı.

TDT'ten yapılan açıklamada, bu karar kültürel bağların güçlendirilmesi ve Türk Dünyası’nın zengin ve çeşitli mirasının korunması, yaşatılması ve tanıtılması açısından kayda değer bir adım teşkil ediyor.

Amaç: Türk kültürünü ve mirasını korumak

Vakfın Sekreteryası Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunuyor. Vakfın mevcut başkanı Aktoty Raimkulova'dır.

Vakfın amacı, Türk kültürünü ve mirasını koruma, inceleme ve tanıtma faaliyetlerini desteklemek ve finanse etmek suretiyle bu mirası muhafaza etmek.

Vakfın hedefleri ise şöyle:

Türk kültürü ve mirasını koruma, muhafaza etme, restorasyon ve tanıtım çalışmaları için fon sağlamak.

Türk kültürü ve mirasının korunması, restorasyonu ve tanıtımıyla ilgili bilimsel ve teknik sorunların çözülmesine yardımcı olmak.

Türk kültürü ve mirasının korunması, restorasyonu ve tanıtımı alanında uzmanların eğitilmesini desteklemek.

[Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfında Nevruz etkinliği | Fotoğraf: AA]

Seminerler, atölye çalışmaları, konferanslar, kongreler ve saha çalışmaları ile sergilerin düzenlenmesine yardımcı olmak.

Elektronik ve basılı bilimsel süreli yayınlar ve bilimsel yayınların hazırlanmasına destek sağlamak;

Yarışmalar, festivaller, turnuvalar vb. etkinliklere sponsor olmak.

Türk dili konuşan halkların yaşadığı bölgelerde geleneksel zanaatların ve uygulamalı sanatların yeniden canlandırılmasına, desteklenmesine ve geliştirilmesine yardımcı olmak.

Zanaatkarlar, sanatçılar ve diğer yaratıcı sanat çalışanlarının fikri mülkiyet haklarını korumalarına yardımcı olmak.

Türk dili konuşan halkların kültürünü korumak için birçok etkinlik düzenlendi

Vakfın kuruluşundan bu yana, Türk dili konuşan halkların kültürünü koruma ve tanıtma, uluslar arasındaki birliği güçlendirme amacıyla birçok önemli uluslararası etkinlik, konferans, sergi ve forum düzenlendi.

Vakıf, üye devletlerde ve ötesinde giderek artan ortaklıkları sayesinde, birçok uluslararası örgüt ve ulusal kurum ile Mutabakat Muhtıraları imzalamayı başardı.

"Gençlerimizi atalarımıza layık bir ruhla eğitmek için..."

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 11. Zirvesi'nde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan'ın Türk Kültür ve Miras Vakfı'nın tam üyesi olmaya hazır olduğunu dile getirmişti:

"Kardeş halklarımızı daha da yakınlaştırmak ve gençlerimizi atalarımıza layık bir ruhla eğitmek için, üye ülkelerimizin dillerinde Türk halklarının folklorunun çok ciltli bir kataloğunu yayınlamak gerçekten uygun olacaktır.

Bu bağlamda, 'Türk Devletlerinin Tarihi' gibi temel araştırmaları ortaklaşa oluşturmak acil görevimizdir.

Aynı zamanda, Türk dillerinden doğrudan çeviriyi teşvik etmemiz ve okullarımızda Türk halkları, tarihi, etnografyası, kültürü ve sanatı üzerine isteğe bağlı dersler sunmamız gerektiğine inanıyorum."

"Özbekistan Türk Dünyası'nın ayrılmaz bir parçası"

Türk Kültür ve Miras Vakfı, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e açıklamaları için teşekkür etmişti:

"Türk Kültür ve Miras Vakfı, faaliyet gösterdiği süre boyunca Türk Dünyası'nın ayrılmaz bir parçası olan Özbekistan ile ilgili birçok projeyi hayata geçirmiştir.

Özbekistan Cumhurbaşkanı tarafından bu girişimin hayata geçirilmesi, ortak bir kültüre, zengin bir mirasa ve asırlık bir tarihe sahip Türk halkları arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesine, ayrıca Türk Kültür ve Miras Vakfı ile Türk Devletleri arasındaki kültürel değerlerimizi inceleme, koruma ve tanıtma yönündeki iş birliğinin genişletilmesine katkıda bulunmaktadır."