Türk Dünyası Müzik Topluluğu, 25. yılını özel konserle kutlayacak

Çeyrek asırlık tarihinde Sibirya'dan Balkanlar'a, Orta Asya'dan Kafkaslara uzanan geniş bir coğrafyada konserler veren Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Türkiye ile Türk toplulukları arasında kültürel köprü görevi üstleniyor.

Temelleri 1990'lı yıllarda atılan ve başlangıçta amatör ekiplerle Türk dünyasının çeşitli müziklerini seslendiren topluluk zamanla büyüyerek, 2000 yılında resmi statü kazandı ve çalışmalarını profesyonel sahne şovlarıyla sürdürdü.

Türk dünyasının zengin müzik mirasını sanatseverler ile buluşturmayı amaçlayan Türk Dünyası Müzik Topluluğu, 25'inci yılını CSO Ada Ankara'da verecekleri özel konser ile kutlayacak.

"Türk kardeşlerimizin seslerinin burada bir yankı bulması adına ortak olmaya çalıştık"

Topluluğun orkestra şefi Cem Gürdal, prova sonrası yaptığı açıklamada, 25. yıl konserinin yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda bir kültürel buluşma niteliği taşıdığını söyledi.

Topluluğun oluşum sürecine dair bilgi veren Gürdal, "Sovyetlerden sesler gelmeye başladığında bizler de oradaki Türk kardeşlerimizin seslerinin burada bir yankı bulması adına ortak olmaya çalıştık. Önce üç kişilik, dört kişilik gruplarla Türk dünyasında bulabildiğimiz kadar coğrafyanın müzikleriyle amatörce uğraştık. Sonrasında bu işler biraz büyüdü." dedi.

Bu süreçte İpek Yolu Türk Dünyası Müzik Topluluğu ile Altınay Türk Müziği Topluluğu'nu kurduklarını belirten Gürdal, "2000 yılına yaklaşırken 'Devletin sanatçısı ve devletin topluluğu olur musunuz?' teklifini aldık. Aynı yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu adıyla profesyonel çalışmalarımıza başladık." ifadelerini kullandı.

"Kırım halkı ile sahnede gözyaşlarıyla buluştuk, o anı asla unutamıyoruz"

Pek çok yerde konser verme imkanı bulduklarını belirten Gürdal, konserlerinde unutamadıkları anların olduğunu anlattı. Gürdal, şunları kaydetti:

"Türk dünyasında, kardeşlerimizin yaşadığı hemen her coğrafyada, Sibirya'dan Balkanlar'a kadar pek çok yerde konser verme şansı bulduk. Bunlardan ilki o amatör topluluk yıllarımızda Sibirya'nın tam merkezi olan Tuva'da olmuştu. O bizi çok etkiledi. Yenisey Irmağı'nın kenarında, Kızıl şehrinde ve Yenisey Oteli'nde kalmak bizim gibi Türk Dünyası sevdalıları için çok büyük bir tesadüftü. Ama konser olarak beni en çok etkileyen Sovyetler dağıldıktan sonra, Kırım'a ilk defa Türkiye'den bir topluluk girdi. Kırım Bahçesaray'da ve Akmescit'te verdiğimiz konserde hem biz hem de Kırım halkı sahnede gözyaşlarıyla buluştuk, o anı asla unutamıyoruz."

"Bu kadar geniş bir coğrafyanın sesini bir sahnede buluşturan başka bir topluluk yok"

İzleyicilere, Türk dünyasına ait en beğenilen eserlerden oluşan özel bir repertuvar sunacaklarını belirten Gürdal, "Bu 25 yılda biriktirdiğimiz Türk dünyası dansları ve müziklerinden, seyircilerimizin teveccühleriyle, en çok beğenilen büyük eserlerimizden bir seçki sunacağız. Ayrıca topluluğumuza emek veren eski sanatçılarımız ve şeflerimiz de bu özel gecede bizlerle olacak." bilgisini verdi.

Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu dansçılarının da sahne alacağı gecede, dansların daha kapsamlı olacağını vurgulayan Gürdal,"Her zamankinden daha kalabalık dans topluluklarıyla sahnede olacağız. 25'inci yılımız yalnızca bizim için değil, tüm Türk dünyası için de önemli. Çünkü bu kadar geniş bir coğrafyanın sesini aynı sahnede buluşturan başka bir topluluk yok." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sanatçıların da topluluğa katıldığını belirten Gürdal, önümüzdeki dönemde daha büyük projelere imza atacaklarını söyledi.

Dans koreografisini Ali Şar'ın üstlendiği konser, 25 Mayıs 2025'te, saat 20.00'de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da sanatseverler ile buluşacak.