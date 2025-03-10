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Türk Dünyası
AA 10.03.2025 11:51

Turan Azerbaycan'da dijital cüzdan faaliyetlerine başladı

Finans uygulaması Turan, Azerbaycan'da dijital cüzdan faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Turan Azerbaycan'da dijital cüzdan faaliyetlerine başladı

Finans uygulaması Turan şirketinden yapılan açıklamaya göre, bu gelişme, Turan'ın "Türk dünyasında finansal entegrasyonu güçlendirme" vizyonunun önemli bir adımı olacak.

Uygulama Azerbaycan pazarına adım atarak bölgesel bir Türk finans ekosistemi inşa etmeye hazırlanıyor.

Turan, yakın dönemde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi diğer Türk devletlerinde de lisanslı dijital cüzdan uygulamalarını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Türk Devletleri arasında para transferi koridorları oluşturmayı hedefleyen Turan, Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan ve Özbekistan'a çok hızlı para transferi imkanı sunuyor.

"Turan, Türk dünyasında finansal sınırları ortadan kaldıracak"

Uygulama sunduğu hizmetlerle, Türk dünyasındaki milyonlarca insanın sınır ötesi işlemleri daha erişilebilir ve hızlı hale getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turan kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Bayraktar, Azerbaycan'da lisanslı olarak faaliyet göstermeye başlamalarının, Türk dünyasında finansal entegrasyonu güçlendirme yolunda çok büyük bir adım olduğunu belirtti.

Turan'ın, cüzdanlar arası para transferi altyapısını güçlendirerek, hedef ülkeler arasında para transferi koridorlarını tamamen değiştireceğini aktaran Bayraktar, "Geleneksel bankacılık sistemlerine kıyasla daha hızlı ve düşük maliyetli çözümler sunan Turan, Türk dünyasında finansal sınırları ortadan kaldırarak milyonlarca kişiye kolay erişilebilir finansal hizmetler sunacak." ifadelerini kullandı.

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Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan KKTC Özbekistan
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