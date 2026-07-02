TÜDSES ile Türk Dünyası'nın ortak hafızası dijital ortamda geleceğe taşınacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının koordinasyonunda, Ahmet Yesevi İşbirliği ve Kalkınma Derneği (AY-DER) ile Köklerden Geleceğe Kültür ve İşbirliği Derneği (KÖKDER) işbirliğiyle hayata geçirilen ve bugün kullanıma açılacak TÜDSES'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk Dünyası'nın asırlardır ortak tarih, kültür ve medeniyet değerleri etrafında şekillenmiş büyük bir aile olduğunu belirten Zorlu, bu büyük ailenin sivil toplum gücünün bugüne kadar çoğunlukla birbirinden habersiz, dağınık ve sınırlı etkileşim içerisinde faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Kürşad Zorlu, bu ihtiyaçtan doğan TÜDSES'in, Türk Dünyası'nın dört bir yanındaki sivil toplum kuruluşlarını aynı dijital zeminde buluşturan stratejik bir işbirliği sistemi olduğunu aktararak, platformun ortak hafıza ve ortak proje üreten güçlü bir sivil toplum ekosistemi inşa etmeyi amaçladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl 15 Aralık'ta Türk Dünyası Vizyon Belgesi programında duyurulan projenin çalışmalarının da 2025'te başladığını belirten Zorlu, yaklaşık bir yıl boyunca kapsamlı bir hazırlık yürütüldüğünü bildirdi.

Zorlu, Türk Dünyası'nda faaliyet gösteren yüzlerce sivil toplum kuruluşunun tek tek analiz edildiğini ve sistemin sahadan gelen taleplere, mevcut ihtiyaçlara göre şekillendirildiğini kaydetti.

TÜDSES'in yalnızca bir kayıt sistemi değil, yaşayan, sürekli gelişen ve kendi içerisinde etkileşim üreten bir dijital ekosistem olduğunun altını çizen Zorlu, "Platform sayesinde kuruluşlar sadece birbirlerini tanımayacak, faaliyetlerini paylaşabilecek, ortak çalışma alanları oluşturabilecek ve birbirlerinin tecrübelerinden faydalanabilecek. Bunun yanında yapay zeka destekli altyapımız sayesinde ortak ilgi alanları analiz edilerek benzer hedeflere sahip kurumların birlikte proje geliştirmesi de mümkün hale gelecek. Yani burası sadece bilgi paylaşımının yapıldığı bir platform değil, işbirliği üreten bir merkez olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kürşad Zorlu, platformda öneri, talep ve destek süreçlerinin gerçek zamanlı olarak takip edilebileceğini, böylece ihtiyaçların çok daha hızlı tespit edilip çözüme kavuşturulabileceğini dile getirdi.

Platforma üyelik sürecinin internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden kurumsal bilgilerle yapılacağını aktaran Zorlu, SMS doğrulamasının ardından kuruluşların editör panellerine erişerek haber, etkinlik ve duyurularını sisteme yükleyebileceğini bildirdi.

Zorlu, sistemin Türkiye etabının başarıyla tamamlandığını vurgulayarak, şunları paylaştı:

"İlk aşamada Türkiye'de faaliyet gösteren, 8 Türk devletini temsil eden 826 sivil toplum kuruluşu ve yaklaşık 88 bin üye TÜDSES çatısı altında yer alıyor. Bu aslında bir başlangıç. Hedefimiz, platformun tüm Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinde yaygınlaşmasıdır. Amacımız, Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Kırgızistan'dan Özbekistan'a, Türkmenistan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar bütün kardeş coğrafyalardaki sivil toplum kuruluşlarını aynı dijital ekosistemde buluşturmaktır. Uzun vadede ise gönül coğrafyamızın tamamını kapsayan, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın Türk Dünyası'na gönül veren sivil toplum temsilcilerinin ortak adresi olmayı hedefliyoruz."

"Devletler arasındaki işbirliğini toplumlar arasında da güçlendirecek dijital bir köprü olacak"

Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2026 temasının "Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma" olduğunu hatırlatan Zorlu, teşkilatın, dijital entegrasyonu öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlediğini, TÜDSES ile bu vizyonu sivil toplum alanına taşıdıklarını ifade etti.

Kürşad Zorlu, TÜDSES'in devletler arası işbirliğini toplumlar arasında da güçlendirecek dijital bir köprü olacağını belirterek, kalıcı birlikteliklerin toplumların birbirini tanıması ve birlikte üretmesiyle mümkün olduğuna dikkati çekti.

Son yıllarda Türk Devletleri Teşkilatı'nın öncülüğünde Türk Dünyası'ndaki devletler arasında siyasi, ekonomik, ulaştırma, enerji ve eğitim alanlarında güçlü işbirlikleri geliştirildiğine işaret eden Zorlu, TÜDSES'in Türk Dünyası'nın geleceğine yapılmış stratejik bir yatırım olduğunun altını çizdi.

Zorlu, bugün Türk Dünyası'nın farklı ülkelerinde aynı ideallere hizmet eden binlerce sivil toplum kuruluşu olduğu, ancak bu büyük potansiyelin ortak bir koordinasyon mekanizması olmadığı için istenilen ölçüde birlikte hareket edemediği değerlendirmesinde bulunarak, şöyle devam etti:

"TÜDSES ile bu dağınık yapıyı ortak bir vizyon etrafında buluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde TÜDSES'in yalnızca Türkiye'nin değil, bütün Türk Dünyası'nın ortak dijital sivil toplum altyapısı haline gelmesini istiyoruz. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan coğrafyada faaliyet gösteren her derneğin, her vakfın, her federasyonun aynı dijital sistem içerisinde birbirine ulaşabildiği güçlü bir yapı kurmayı amaçlıyoruz. Bu platform zamanla ortak projelerin üretildiği, ortak sorunların çözüldüğü ve ortak hafızanın oluştuğu stratejik bir merkez haline gelecektir. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda TÜDSES, Türk Dünyası'nın en önemli dijital sivil diplomasi platformlarından biri olacaktır."

Türk Dünyası'nın ortak hafızası dijital ortamda geleceğe taşınacak

Zorlu, TÜDSES'in en önemli kazanımlarından birinin de Türk Dünyası'nın ortak hafızasını dijital ortamda geleceğe taşıması olduğunu aktardı.

Bu projelerin ardında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı iradesinin olduğunun altını çizen Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, 21. yüzyılı Türk Dünyası asrı yapma hedefiyle her platformda Türk Dünyası'nın meselelerinin en güçlü savunucusudur. Türkiye'de ilk kez bir siyasi parti bu konuda bir vizyon belgesi ortaya koymuştur. İnanıyoruz ki Türk dünyası yalnızca ortak geçmişe sahip değildir, aynı zamanda ortak geleceği birlikte kurabilecek büyük bir potansiyele de sahiptir.

TÜDSES ile her kurumun sesi duyulacak, her fikir değer bulacak, her proje ortak geleceğimize katkı sağlayacaktır. Güçlü devletlerin temelinde güçlü toplumlar, güçlü toplumların temelinde ise birbirine güvenen, birlikte üreten ve ortak idealler etrafında kenetlenen insanlar bulunur. TÜDSES, işte bu ortak idealin dijital adıdır."