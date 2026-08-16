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Türkiye
AA 16.08.2026 09:41

Marmaris'teki orman yangını kontrol altında

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün başlayan orman yangınına ikinci günde de havadan, karadan ve denizden müdahale edildi. Yangınla mücadelede 217 personel, 7 uçak ve 16 helikopter görev yaptı. Yangın yoğun müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.

Marmaris'teki orman yangını kontrol altında

Yalancıboğaz mevkiinde sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada dün başlayan ve ardından geniş bir alana yayılan yangına, gece boyunca karadan ve gece görüşlü helikopterlerle havadan müdahale edildi. Günün ilk ışıklarıyla diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangına 217 personel, 7 uçak, 16 helikopterle müdahale ediliyor. Kara yolu ulaşımı olmaması nedeniyle bölgeye Aksaz Deniz Üs Komutanlığından da çıkarma gemileri ile arazözler ve iş makineleri taşındı.

Sahil güvenlik botları da yangın alanına intikal ederek büyük su topu atan gemilerle yangına müdahale edildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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