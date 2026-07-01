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Türk Dünyası
TRT Haber, AA 01.07.2026 13:31

Kürşad Zorlu'dan İsrail'in Ermeni iddialarıyla ilgili kararına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Kendi kirli sicillerini görmezden gelip bizlere tarih dersi vermeye kalkanlar, önce dönüp Gazze'de masumlara sıktıkları kurşunlara ve Karabağ'ın tarihine bakmalıdırlar." ifadesini kullandı.

Kürşad Zorlu'dan İsrail'in Ermeni iddialarıyla ilgili kararına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail hükümetinin, Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarına yönelik aldığı karara tepki gösterdi.

Paylaşımında Zorlu, "İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin ve tarihi gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi olmayan sözde soykırım kararı, sadece Türkiye'ye değil aynı zamanda büyük Türk dünyasının kadim bağlarına yönelik hasmane bir tutumun ürünüdür ve yok hükmündedir." değerlendirmesinde bulundu.

 

Zorlu, bu mesnetsiz kararı ivedilikle reddederek İsrail'i gerçeklerle yüzleşmeye davet eden Azerbaycan'a özellikle teşekkür etti.

"Türk Dünyası'nın jeopolitik ve jeostratejik bakımından her geçen gün güçlenen ve geniş coğrafyaları barış, huzur ve refaha çağıran duruşu, Netanyahu yönetiminin en büyük kaygılarından biri haline gelmiştir. Hedeflerinden biri de bu duruş ve yönelimi sekteye uğratabilmektir.

Kendi kirli sicillerini görmezden gelip bizlere tarih dersi vermeye kalkanlar, önce dönüp Gazze'de masumlara sıktıkları kurşunlara ve Karabağ'ın tarihine bakmalıdırlar. İnanıyorum ki Türk Dünyası, milli hafızasına yönelen böylesi iftiraları asla kabul etmeyecek, sağduyu ve birlik temelinde geleceği inşa etmeyi sürdürecektir."

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1915 Olayları AK Parti Azerbaycan İsrail
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