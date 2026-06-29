Zorlu: Türkiye ve Kıbrıs Türklüğü olmadan bu coğrafyada yazılan hiçbir senaryo uygulanamaz

Zorlu, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi'nde düzenlenen "Akdeniz Barış ve Diplomasi Forumu"nun açılışındaki konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı.

Toplantının barış ve diplomasi temasıyla yapılmasının çok anlamlı olduğunu belirten Zorlu, Akdeniz Havzası'nın uzun yıllar farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve çok önemli bir merkez olma konumunu sürdürdüğünü ifade etti.

Havzanın, tarihi süreçte büyük imtihanlarla yüzleştiğini anımsatan Zorlu, "Sanırım bu imtihanların en büyüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türklüğünün yaşadığı, onun merkezinde olduğu sınav olmuştur. Bu sadece bir toprak konusu değildir, bir adalet konusudur, bir insanlık vicdanı konusudur, uluslararası hukukun samimiyet konusudur. Böylesine önemli kavramların buluştuğu ve sınamaların içinde olduğu Kuzey Kıbrıs Türk halkı, yaklaşık yarım asırdan fazla süredir tüm izolasyonlara, ambargolara, yıldırma politikalarına rağmen dimdik ayakta, direnciyle geleceğe yürümeyi başarmıştır. Dolayısıyla bugün bu havzada Kıbrıs Türk halkıyla birlikte yazdığımız bu tarihi başarı ve sınama esasında tarihin altın sayfalarına yazılmış bir karşı duruştur." diye konuştu.

Zorlu, Kıbrıs Türklüğü'nün son çeyrek asırda tüm baskılara rağmen üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini, barış ve diplomasi adına belki de pek çok ülkenin tahmin edemeyeceği kadar net, kararlı ve cesur bir duruş ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde başta Akdeniz olmak üzere diplomasi anlayışlarının merkezinde insan odaklı, barışı, huzuru, refahı esas alan bir diplomasi anlayışına sahip olduklarını dile getiren Zorlu, şöyle devam etti:

"Bu bütünsellik içerisinde ortaya konulan cesur adımlar maalesef karşılıksız bırakıldı. Her defasında uzatılan el, Rum kesimi tarafından karşılıksız bırakıldı. Her defasında dünyada bu kez barış olacak mı, çözüm bulunacak mı denilen ortamda Kıbrıs Türk'ü yine üzerine düşeni yaptı. Ama Rum kesimi her defasında kaçmayı başardı. Biz elbette barıştan, diplomasiden yanayız. Ancak tekrarlanan ve başarısız kılınan denemelerle değil egemen, eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığına asla halel getirmeyecek, her türlü diplomasinin elbette yanındayız ve sonuna kadar da bunun takipçisi olacağız."

"Bazı sorunlar yaşanıyor olabilir ama hiç kimsenin şüphesi olmasın"

Toplantının Türk dünyası ile ilişkileri hatırlamaya imkan tanıdığını ifade eden Zorlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki değerli kardeşlerime, soydaşlarıma seslenmek istiyorum. Bakın biz, yaklaşık 300 milyonluk Türk dünyasıyız. Dünyada Türk dilinin konuşulduğu yerleri hesap ettiğimizde bizlerin varlığı dünyada ilk 5 sistemden bir tanesidir. Yaklaşık 2,3 trilyon dolarlık milli hasılamızla Türk Devletleri Teşkilatı, 2030 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olacaktır. Yaklaşık 5 milyon kilometrekare yüz ölçümüyle ve bugün dikkat edin hangi küresel gücü ya da aktörü göz önüne alırsanız alın, hepsinin gözünü, yüzünü çevirdiği yer işte bu jeopolitik üstünlüğe sahip olan büyük Türk dünyasının coğrafyasıdır. Bazı sorunlar, bazı hususlarda gecikmeler yaşanıyor olabilir ama hiç kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu, KKTC'nin, 2022'de yaklaşık 60 yıl süren izolasyonu delerek Türk Devletleri Teşkilatı'na kendi adıyla gözlemci statüsüyle üye olmasını küçük göremeyeceklerini ve bunun Türk dünyasının başarısı olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türklüğünün önünde uzun ve çetin bir yol olduğunu ve bu engellerin birlikte aşılacağına inandığını aktaran Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu üyelikten sonra Rum kesimi pek çok platformda rahatsızlığını ifade etti. Buna yönelik girişimlerde bulundu ve devam ediyor. Bunu sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne yönelik bir çekince olarak görmeyin. Dünyada bugün yeniden önemli bir ulaştırma, lojistik ve enerji hattı çiziliyor. Doğu-Batı eksenli, Hazar merkezli bir koridor inşa ediliyor. Bunun hemen altında Kafkasya'da ve Güney Kafkasya özelinde Zengezur Koridoru, Azerbaycan'ın kahramanlık zaferinin ardından yeniden orada bir inşa süreci, yeni bir hat kuruluyor. Hemen Türkiye'nin güneyinde bir kalkınma yolu projesi ete kemiğe bürünüyor. Suriye'deki devrimin ardından orada oluşturduğumuz yeni iklimle tarihi Hicaz Demir Yolu'nun gündeme geldiği bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Şimdi bir şeyi biliyorlar, fark ediyorlar. Bu uzak coğrafyalardan sayılan koridorun, Akdeniz'e bağlanması durumunda nasıl bir potansiyelini harekete geçireceğini çok iyi biliyorlar."

"Kapı aralanmış, ışık görünmüştür"

KKTC'nin yıllardır ambargolarla yüzleşip mücadele ettiğini dile getiren Zorlu, "Ama kapı aralanmıştır, ışık da görünmüştür. Biz davamızın ardında durdukça, bu tarihi mücadelenin yanında saf tuttukça, şehitlerimizi unutmadıkça ve buna uygun davrandıkça emin olun zaman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de merkezinde olduğu büyük Türk dünyasını ve onun coğrafyasını çağırıyor." dedi.

Bu gibi toplantılarda bir araya gelerek nasıl somut projeler oluşturulabileceğini konuşacaklarını kaydeden Zorlu, şu görüşleri paylaştı:

"Bahsettiğim bu lojistik ağda ve sistemde, 600 milyar dolardan daha fazla olan bir ticaret kapasitesinden bahsediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmde, eğitimde ve bu tür başlıklarda edindiği önemli tecrübelerle ve bu zor koşullara rağmen yazdığı başarı öyküsüyle büyük bir potansiyeldir. Şimdi bize düşen kendimizi çok daha fazla anlatmaktır. Buradan bir çağrıda bulunuyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'yla da görüşmemiz olacak. Gelin, hep birlikte bütün kurumlarımızı, bütün avantajlı alanlarımızı bir araya getirelim ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni başta Türk dünyası olmak üzere bütün dünyaya yeniden anlatalım, yeniden bu konuda seferber olalım."

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "Atatürk Uluslararası Barış Ödülü"nü aldığını hatırlatan Zorlu, şunları dile getirdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız kendilerine takdim etti. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in bu yöndeki sorumluluğu daha da artmıştır. Çünkü Atatürk demek, ilke demektir, vicdan demektir, hakkaniyet demektir, uluslararası hukuka saygı demektir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' ifadesi tarihin akışını değiştirebilecek çok önemli bir yol haritasıdır. Bu yolda ilerlemek gerekmektedir. Ben buradan, Lefkoşa'dan çağrı yapıyorum. Şu gerçeğin de altını çizmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk halkının varlığını ve haklarını hiçe sayarak Akdeniz'de istikrar ve enerji güvenliği sağlamaya çalışmak beyhude bir çabadır. Türkiye ve Kıbrıs Türklüğü olmaksızın bu coğrafyada yazılan hiçbir senaryonun uygulamaya geçme şansı yoktur. Bu bakımdan bizim daha fazla birlik beraberlik içerisinde olmayı başarmamız gerekmektedir. Bu milli bir meseledir. Öyle bakıyoruz. Siyaset üstüdür ve hiçbir görüş ayrımı yapmaksızın elbette tüm Kıbrıs Türklüğünün ve 86 milyon yurttaşımızın sorunu, hedefi ve vicdanının bir eseridir. Dolayısıyla herkes şunu çok iyi bilmelidir ki Kuzey Kıbrıs Türklüğü sadece 86 milyonda değildir, 300 milyondur. Hepimiz biriz, beraberiz ve geleceği inşallah bu hedeflerle başaracağımıza yürekten inanıyorum."

Programa, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, BAU Global Başkanvekili Hüseyin Yücel, BAU Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan ile Türk dünyasından temsilciler katıldı.

Öte yandan forumun, gelecek yıl Türk dünyasından üniversitelerin katılımıyla düzenlenmesi ve böylece uluslararası boyuta taşınması kararlaştırıldı.

Programın açılışının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Zorlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile ikili görüşme gerçekleştirdi.