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Türk Dünyası
TRT Haber 16.05.2025 21:44

TDT Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi Budapeşte’de gerçekleştirilecek

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi, 20–21 Mayıs 2025 tarihlerinde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenecek.

TDT Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi Budapeşte’de gerçekleştirilecek

Türk Devletleri Teşkikatı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirveye, TDT üye devletleri  Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan’ın Cumhurbaşkanları katılım sağlayacak.

TDT Gözlemci Ülkelerinin temsilcileri ile Teşkilatın Genel Sekreteri de zirveye iştirak edecek.

Zirve, TDT tarihinde ilk defa bir Gözlemci Ülke ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Zirve bu yönüyle Macaristan’ın Türk Devletleri ile kapsamlı iş birliğini kararlılıkla derinleştirme yönündeki artan rolünü vurgulayacak.

“Doğu ile Batı’nın Buluşma Noktası” temasıyla gerçekleştirilecek zirve, Devlet Başkanları için öncelikli alanlarda iş birliğini ilerletmek, bölgesel ve küresel ölçekteki ortak meseleleri ele almak adına önemli bir fırsat sunacak.

Zirvenin sonunda, Türk Devletleri Teşkilatı’nın ortak vizyonunu ve stratejik yönelimini teyit eden Budapeşte Bildirisi’nin kabul edilmesi ve çeşitli önemli karar ile girişimlerin kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.

Gayriresmi zirve öncesinde, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Budapeşte’de toplanarak Zirve gündemini ve Devlet Başkanlarının onayına sunulacak belgeleri nihai hale getirecek.

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