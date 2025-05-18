TDK 19 Mayıs'ı sözcüklerle kutluyor

Türk Dil Kurumunun tarihi binasının ön yüzünde asılı olan dijital ekranda 18 Mayıs’ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.” sözünden yola çıkarak “vazife” sözcüğü yer aldı. 19 Mayıs’ta, Atatürk’ün Cumhuriyet’i gençlere emanet etmesi nedeniyle “gençlik” kelimesi; 20 Mayıs’ta da “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir.” ifadesinden hareketle “nesil” sözcüğü yer alacak.

Türkçenin gücünü vurgulamak için "Günün Kelimesi"

Türk Dil Kurumu, 23 Nisan 2024’ten bu yana, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan tarihi binasında Türkçenin gücünü vurgulamak, zenginliğine dikkat çekmek ve vatandaşı kelimeler üzerinde düşünmeye teşvik etmek amacıyla her gün “Günün Kelimesi”ni paylaşıyor.

Ayrıca günün kelimelerini sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere duyuruyor ve kelimeler hakkında okuyucuları düşündürmeyi hedefliyor.

