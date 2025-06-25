Açık 29.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türk Dünyası
AA 25.06.2025 11:17

Tarihte Türk ordularının gücü kendi silahlarını üretmekten geliyor

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde yapılan akademik çalışmada, yerli silah üretiminin Hunlardan Osmanlı'ya Türk devletlerine askeri ve siyasi güç kattığı belirlendi.

Tarihte Türk ordularının gücü kendi silahlarını üretmekten geliyor

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Eğilmez, bir yüksek lisans tezi için tarihi belge ve kaynaklardan "Türk devletlerinin milli silahlarla güçlenmesi" üzerine akademik araştırma yaptıklarını söyledi.

Birçok tarihi kaynak, bilgi ve belge incelediklerini ifade eden Eğilmez, tarih boyunca Türklerin çok güçlü devletler kurduğunu anlattı.

Eğilmez, bu devletlerin güçlü ordulara ve kendi üretimi olan silahlarla sahip olmasının ortak özelliklerinden biri olduğunu belirterek, "Türk siyahi tarihinde Hunlardan günümüze kadar silah üretiminin ve bunun sonucunda güçlü orduya sahip olmanın, bağımsızlığın bir büyük göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Tarihte, Türkler ne zaman kendi kurduğu devletlerde silahlarını kendileri yapmışsa, o zaman çok güçlü devlet yönetmişlerdir." dedi.

"Kendi ürettikleri gemilerle, donanma olarak rakipsiz hale geliyorlar"

Hunların kendi ürettikleri ıslıklı ok ile kompozit yay silahların ve Göktürklerin madencilikte çağ atlamaları ile gelen hafif ve keskin, kılıç, hançer gibi silahlar üretmesinin, devletlerin gücüne güç kattığından bahseden Eğilmez, şunları kaydetti:

"Türk-İslam tarihine baktığımızda, Orta Çağ'ın en önemli gücü olan Selçuklu Devleti'nin de en önemli özelliğinin güçlü bir orduya sahip olması. Bu ordunun özelliğinin de silahları kendileri yapması. Oklar, yaylar, hançerler ve bıçaklar. Selçuklu bunu üzerine kuşatma teknolojisini ordusuna monte ediyor ve kaleleri ele geçirebiliyor. Hemen sonrasında Osmanlı'yı görüyoruz. Osmanlı kendinden önceki çalışmalara donanmasını ekliyor. Osmanlılar da Şahi toplar, barutlu silahlar üretiyorlar ve bunu yanında kendi tersanelerinde ürettikleri gemilerle, donanma olarak çağının ilerisine giderek rakipsiz hale geliyor."

Türkiye'de özellikle 2000'li yıllardan sonra başlanan savunma sanayi yatırımlarının veriminin sahada, tarihteki gibi görüldüğünü söyleyen Eğilmez, "Tarih bize gösteriyor ki kendi silahını yapmıyorsan, kendi kaderini de belirleyemiyorsun. Kendi silahını yapıyorsan hem ekonomide hem kültürel ilişkilerde sözü dinlenen ülke olabiliyorsun. Yerli silahlar bir yerde bağımsızlığın da vazgeçilmez şartı olarak karşımıza çıkıyor." diye konuştu.

ETİKETLER
Araştırma edebiyat Erzurum Osmanlı Devleti Osmanlı İmparatorluğu Savunma Sanayii Türk Dünyası Yerli ve Milli Teknolojiler Yerli Üretim
Sıradaki Haber
Azerbaycan ilk kez BM'nin çevre programının başkanlığına seçildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:44
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 643 konut ve 232 iş yerini satışa sunacak
11:42
Türkiye'nin ilk deri bankası ve doku laboratuvarı Adana'da açıldı
11:43
Milli Savunma Bakanı Güler, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü
11:35
Gazze hükümeti: Açlıkla boğuşan Filistinliler, İsrail keskin nişancılarının hedefi oluyor
11:31
AB, gaz depolarına dair doluluk kurallarını gevşetiyor
11:36
Togg, yeni modeli T10F'yi satışa sunmaya hazırlanıyor
İbibikler yaz aylarını Türkiye'deki kırsal alanlarda geçiriyor
İbibikler yaz aylarını Türkiye'deki kırsal alanlarda geçiriyor
FOTO FOKUS
Kassam keskin nişancısı, işgalci İsrail askerini böyle vurdu
Kassam keskin nişancısı, işgalci İsrail askerini böyle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ