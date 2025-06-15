Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni dönemi başlatan, tüm dünyaya iki ülkenin müttefik olduğunu duyuran Şuşa Beyannamesi 4 yaşında.

İki ülke devlet başkanlarının tarihi Şuşa şehrinde 15 Haziran 2021'de imzaladığı beyanname ile ilişkilerde birçok alanda yeni dönem başlattı.

Tam adıyla "Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi", 15 Haziran 2021'de Azerbaycan'ın kültür başkenti, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev tarafından imzalandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanmış olan ve içerisinde "müttefiklik" kelimesi geçen ilk belge olan Şuşa Beyannamesi ile taraflar, tüm önemli konularda, uluslararası ve bölgesel kuruluşlarda birbirlerini tam destekleyeceklerini taahhüt etti. Beyannameyle taraflar, askeri, savunma sanayisi teknolojileri, enerji, taşımacılık, ekonomik ve insani ilişkilere kadar pek çok alanda ilişkileri daha da ileri taşıma kararlılıklarını bir kez daha belirtti.

Şuşa Beyannamesi ile Türkiye ve Azerbaycan, taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne, uluslararası düzeyde tanınmış sınırlarının dokunulmazlığına veya güvenliğine yönelik tehdit ya da saldırı durumunda ortak hareket edilmesi yönünde kararlılığını daha vurgulu bir biçimde ortaya koydu.

Beyanname, sadece Türkiye-Azerbaycan ilişkileri açısından değil, genel anlamda bölgeyi kapsayan iş birliği niyetlerini kapsaması açısından da önem taşıyor.

Türk dünyasına da atıfta bulunan beyannamede Türk dünyasının gelişimine yönelik karşılıklı faaliyetlerin bölgesel ve uluslararası düzeyde ileriye götürülmesi için çabaların birleştirilmesi, Türk kültür mirasının uluslararası düzeyde tanıtımı ve teşviki alanında çabaların artırılması öncelikli hedefler arasında gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin yeni dönemdeki yol haritası" olarak nitelendirdiği Şuşa Beyannamesi, ikili ilişkileri yeni bir aşamaya taşımanın yanı sıra bölgede yeni bir saldırganlığa izin verilmeyeceğinin ayrıca bölgesel iş birliğinin ve Türk Dünyası'nda entegrasyonun derinleştirileceğinin garantisi olarak gösteriliyor.

İki liderin Şuşa'daki tarihi buluşmasıyla başlayan yeni dönem, son 4 yılda bölgesel barış, dayanışma ve kalkınma adına birçok somut adımı da beraberinde getirdi.

Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü Şuşa Beyannamesi ile taçlandı

Şuşa Beyannamesi'nin imzalandığı 15 Haziran tarihi, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in yeniden iktidara geldiği gün dolayısıyla Milli Kurtuluş Günü olarak kutlanıyor.

15 Haziran artık Azerbaycan'da sadece Milli Kurtuluş Günü olarak değil, iki kardeş ülkenin ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkartan bir belgenin imzalandığı gün olarak da hatırlanıyor.