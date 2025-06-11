Oğuzların kültürel mirasına ışık tutacak proje hayata geçiriliyor

Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau eyaletinin idari merkezi Aktau şehrinde faaliyet gösteren Yesenov Üniversitesi tarafından hayata geçirilen ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA)destek verdiği proje, Türk Dünyası'nın ortak tarihi ve kültürel mirasının korunması, belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem taşıyor.

"Bu eserler ilk kez akademik çerçevede kayıt altına alındı"

TİKA Astana Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, yaptığı açıklamada, projenin Oğuzların kültürel mirasına ışık tutmayı amaçladığını belirterek "Bu proje kapsamında, Kazakistan'ın batısındaki Mangışlak yarımadası sınırlarında yer alan tarihi Oğuz mezarlıklarında bulunan mezar taşlarına saha araştırması yapıldı. Mezarlar, Türk ve Kazak akademisyenlerce detaylı olarak incelendi." dedi.

Erdoğmuş, yapılan araştırmaların Kazakistan'daki Oğuz tarihi ve kültürünün aydınlatılmasına katkı sağlayacak öncü bir akademik çalışma niteliği taşıdığına dikkati çekti:

"Ortak Türk tarihinin somut kültürel miras unsurları arasında yer alan bu mezar taşlarının bugüne kadar belgelenmemiş olması, zamanla kaybolmaları riskini artırırken, kültürel hafızanın silinmesine de neden oluyordu. Söz konusu proje ile birlikte bu eserler ilk kez akademik çerçevede kayıt altına alındı ve Türk Dünyası'nın ortak kültürel mirasının korunması yönünde önemli bir adım atıldı."

Projenin saha araştırmalarını kapsayan ilk aşamasının tamamlanmasının ardından, ikinci aşamada elde edilen veriler ışığında bir belgesel film ve albüm kitap hazırlanarak yayımlanmasının planlandığını aktaran Erdoğmuş, bu yayınla birlikte hem akademik çevreye hem de kamuoyuna değerli bir başvuru kaynağı sunulacağını sözlerine ekledi.