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Türk Dünyası
AA 02.08.2025 18:11

Kürşad Zorlu: Türk dünyasının bölgesel düzen kurma kapasitesi pekişiyor

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türkiye'den Suriye'ye Azerbaycan doğal gazının iletiminin başlamasına ilişkin, "Enerji üzerinden kurulan bu stratejik hat, Türk dünyasının bölgesel düzen kurma kapasitesini pekiştirirken, kalkınma ve istikrar zeminini de derinleştiriyor" dedi.

Kürşad Zorlu: Türk dünyasının bölgesel düzen kurma kapasitesi pekişiyor

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk devletleri arasındaki enerji diplomasisinin bir örneğinin daha hayata geçtiğini belirterek, "Azerbaycan gazı artık Türkiye üzerinden Halep'e ulaşıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı BOTAŞ tarafından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinden başlayıp Suriye'ye uzanan 36 inç çapında, 93 kilometrelik boru hattı tamamlandı. Türkiye, Azerbaycan'dan gelen doğal gazı bu hatla Kilis üzerinden doğrudan komşumuz Suriye'ye ulaştıracak." bilgisini paylaştı.

Suriye'de hayatın normalleşmesi, elektrik üretiminin yeniden başlaması, altyapı temelli istikrarın desteklenmesinin güvenli ve gönüllü geri dönüş sürecine de hız kazandırdığını vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti:

"Enerji üzerinden kurulan bu stratejik hat, Türk dünyasının bölgesel düzen kurma kapasitesini pekiştirirken, kalkınma ve istikrar zeminini de derinleştiriyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan bu vizyon, ikili ve çoklu işbirlikleriyle güven, huzur ve refah iklimine zemin hazırlıyor. 'Dilde, fikirde, işte birlik' şiarıyla her alanda işbirliğimizi taçlandıracağız."

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