KKTC'de 'Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Çalıştayı' düzenlenecek

Türk Dünyası'nın kültürel ve edebi birikiminin gelecek nesillere aktarılmasında kritik bir rol üstlenen çocuk edebiyatı, uluslararası bir çalıştayla kapsamlı biçimde ele alınacak.

KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Kültür Dairesi, KKTC Millî Eğitim Bakanlığı, Türk Dil Kurumu ve Atatürk Öğretmen Akademisi iş birliği ile 20-21 Nisan 2026 tarihlerinde, Atatürk Öğretmen Akademisi ev sahipliğinde Lefkoşa’da “Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Çalıştayı” gerçekleştirilecek.

KKTC’de düzenlenecek olan bu uluslararası çalıştay, farklı coğrafyalardan gelen akademisyen, yazar ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek alandaki mevcut durumu değerlendirmeyi ve ortak bir vizyon geliştirmeyi hedefliyor.

Türk Dünyası'nda ortak kültürel zemin için akademik buluşma

Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın yanı sıra Kuzey Makedonya ve Kosova’dan katılımcıların yer alacağı çalıştay, Türk Dünyası'nın geniş coğrafyasında ortak edebî ve kültürel değerlerin güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

Çalıştayda; çocuk edebiyatının kuramsal çerçevesi, küresel eğilimler, Türk Dünyası'ndaki mevcut üretim ve yazarlık pratikleri ile geleceğe yönelik stratejik yaklaşımlar ele alınacak.

20 Nisan 2026’da açılış konuşmalarıyla başlayacak programda, gün boyunca gerçekleştirilecek oturumlarda çocuk edebiyatının farklı boyutları tartışılacak.

İkinci gün oturumlarında ise Türk Dünyası'nda çocuk edebiyatının mevcut durumu, ortaklıklar ve farklılıklar ile yazarlık pratikleri detaylı biçimde değerlendirilecek. Programın son bölümünde ise akademi, yazar ve kurumlar arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik ortak yönelimler ele alınacak.

Türk Dünyası'nda çocuk edebiyatının gelişimine önemli katkılar sunması beklenen bu çalıştayın çıktılarının, uzun vadede ortak projelere ve nitelikli eserlere zemin hazırlaması hedefleniyor.