Kazakistan’da koruma altındaki bozkır laleleri doğayı kırmızıya boyadı

Kazakistan’ın güneyinde yer alan Türkistan bölgesine bağlı Ordabası ilçesinde, doğada nadir rastlanan bozkır (Greig) laleleri, nisan ayıyla birlikte yüzünü gösterdi.

Yılda yalnızca nisan ve mayıs aylarında çiçek açan Greig laleleri, geniş yaprakları üzerindeki koyu mor desenleri ve büyük, gösterişli kırmızı ya da turuncu kadeh biçimindeki çiçekleriyle dikkati çekiyor.

Literatürde "Greig lalesi" olarak bilinen ve Orta Asya’ya özgü endemik bir tür olan bu bitki, dağ etekleri ile yarı çöl alanlarda yetişiyor. Uzmanlara göre, bu nadir lalelere yalnızca Kazakistan’ın güney bölgelerinde rastlanabiliyor.

Boyu 40 ila 50 santimetreye kadar ulaşabilen laleler, bilimsel açıdan da büyük önem taşıyor. İlk kez 19. yüzyılda bilim dünyasına tanıtılan çiçeğe, dönemin Rus Bahçıvanlar Derneği Başkanı Samuel Greig’in adı verildi. Bu türün, halihazırda Hollanda’da yetiştirilen yüzlerce lale çeşidinin atası olduğu kabul ediliyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist, bozkırda kendiliğinden yetişen bu eşsiz laleleri görmek için bölgeye akın ediyor.

Bu yıl da doğaseverler ve fotoğrafçılar, adeta kırmızı bir halıyı andıran manzaralar sunan lale tarlalarına yoğun ilgi gösteriyor.

Ancak yetkililer ve uzmanlar, Greig lalelerinin korunmasının hayati önem taşıdığına işaret ediyor. Bir Greig lalesinin büyüyüp çiçek açmasının 10 ila 15 yıl sürdüğünü belirten uzmanlar, bu nedenle bitkinin zarar görmemesi gerektiğini vurguluyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için devlet koruması altında bulunan Greig lalelerini koparmak, ezmek veya izinsiz toplamak yasak. Son düzenlemeye göre, bu kuralları ihlal edenlere yaklaşık 12 milyon 975 bin Kazakistan tengesi (27 bin 344 dolar) para cezası uygulanıyor.

Yetkililer, vatandaşları ve ziyaretçileri bu eşsiz doğa mirasını koruma konusunda duyarlı olmaya çağırıyor.