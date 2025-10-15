KKTC Dışişleri Bakanı: Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi her zaman kırmızı çizgimiz oldu

Türk Dış Politikası Araştırma Merkezi (TUDPAM) tarafından yayımlanan e-dergi Dış Bakış’ın 2025 yılının 09. sayısı, Kıbrıs meselesini kapsamlı ve çok boyutlu bir perspektifle ele alan dosyasıyla okuyucuyla buluştu.

Dergi; ada egemenliği, bölgesel güç dengeleri, enerjijeopolitik ve güvenlik stratejileri gibi başlıklarda yerli ve uluslararası aktörlerin bakış açılarını tartışmaya açtı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, dergiye özel röportaj verdi.

Tahsin Ertuğruloğlu, “Kıbrıs’ta tek gerçek iki egemen devlettir” vurgusuyla KKTC’nin tanınmasına yönelik siyasal argümanları ortaya koydu ve bu çerçevede garantörlük ile uluslararası ilişkilerde yeni yaklaşımlar gerektiğinin altını çizdi.

"Anavatan Türkiye ile ortak hareket ederek meşru haklarımızı korumaya kararlılıkla devam edeceğiz"

"Türkiye Cumhuriyeti bir asırlık şanlı bir geçmişe sahip ve kökleri esasen çok daha öncesine dayanan güçlü bir devlettir." diyen Ertuğruloğlu, Türkiye ile yürütülen yakın iş birliği ve uyum içindeki diplomatik temasların, KKTC davasının savunulması ve uluslararası toplum nezdindeki hak ettiği yeri alması yönünde somut sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Bakan Ertuğruloğlu, "Ada'daki barış ve istikrarın asıl teminatı olan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi bizim her zaman kırmızı çizgimiz olmuştur. Ne Türkiye ne de Kıbrıs Türkleri olarak karşı karşıya kaldığımız haksızlıklar karşısında taviz verecek değiliz. Anavatan Türkiye ile ortak hareket ederek meşru haklarımızı korumaya kararlılıkla devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Dergide yer alan diğer konular ve röportajlar şu şekilde:

Prof. Dr. Ata Atun, Atlantik İttifakı’nın Kıbrıs planlarının arka planını tarihsel ve stratejik boyutlarıyla irdeliyor ve bu planların bölgesel dengeler üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirdi.

Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Güney Kıbrıs’ın askerî kapasitesine ilişkin eleştirel bir dengeleme analizi sunuyor; Türkiye’nin bölgedeki güvenlik avantajlarına ve bunların savunma doktrinlerine yansımalarına dikkat çekti.

Doç. Dr. (E) J. Alb. Gökhan Sarı, Doğu Akdeniz’deki güç ilişkilerinin Türkiye ve KKTC’ye yansımalarını çok katmanlı olarak analiz ediyor ve deniz yetki alanları, ittifak dinamikleri ile stratejik iş birliklerinin önemini vurguladı.

Dr. Serhat Süha Çubukçuoğlu, S-400 gibi ileri savunma sistemlerinin KKTC’de konuşlandırılmasının stratejik gerekçelerini tartışıyor ve bu tür adımların caydırıcılık ile tırmanma riski arasındaki dengeye etkilerini değerlendirdi.

Dr. Mehmet Çelik, Batı medyasının Kıbrıs haberlerindeki eğilimlerini eleştiriyor ve bu yayınların uzun vadeli algı ve politika sonuçlarına dair uyarılarda bulundu.

Latif Akça ise sivil toplum, medya-diplomasi ve kamu diplomasisinin uluslararası algı oluşturmadaki rolünü ele alıyor; pratik öneriler ve iletişim stratejileriyle Kıbrıs Türk toplumunun görünürlüğünü artırmaya yönelik yol haritaları önerdi.