TÜRKPA'nın yeni Genel Sekreteri Ramil Hasan oldu

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) Genel Sekreterliğinde düzenlenen törende, Mehmet Süreyya Er görevini Ramil Hasan'a devretti.

Er, törende yaptığı konuşmada, görev yaptığı dört yıl boyunca kalıcı ve faydalı faaliyetlerde bulunduğunu belirterek, bu süreçte kendilerini daima destekleyen ev sahibi Azerbaycan'a teşekkür etti.

Türk devletleri arasındaki iş birliğinin hızla arttığını ve pekiştiğini dile getiren Er, Türk Dünyası'nın bundan sonra da ortak hedeflere doğru yürüyeceğini vurguladı.

"Türk Dünyası için tüm gücümüzle çalışacağız"

Er, TÜRKPA'nın ve Türk devletlerinin diğer iş birliği kurumlarının önemli ilerlemeler kaydedeceğine inandığını ifade ederek, yeni görevinde Hasan'a başarılar diledi.

Hasan da konuşmasında, yaptığı çalışmalar dolayısıyla Er'e teşekkür ederek, "TÜRKPA'yı daha yukarı taşımak ve yeni bir sayfa açmak bizim borcumuzdur." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Bizim ailemiz Türk Dünyası'dır." sözlerini hatırlatan Hasan, "Türk Dünyası için tüm gücümüzle çalışacağız. Türk devletlerinin ortak parlamentosunu oluşturmamız için elimizi taşın altına koymalıyız. TÜRKPA olarak devlet başkanlarımızın belirlediği hedeflere doğru birlikte yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.