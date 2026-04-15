Parçalı Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türk Dünyası
AA 15.04.2026 13:52

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karma Ekonomik Komisyonu Heyetler Arası 14. Dönem Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ,Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayevile görüştü.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı:

"Sayın Tokayev ile görüşmemizde bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra; ticaretten enerjiye, savunma sanayisinden eğitime, ulaşımdan kültürel işbirliklerine kadar geniş bir yelpazede mevcut projelerimizi ve yeni işbirliği imkanlarını ele aldık. Kazakistan ile ikili ticaret hacmimizi daha yukarılara taşıma, karşılıklı yatırımları artırma ve bölgesel istikrar ve refaha katkı sunma konusundaki işbirliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Köklü tarihimizden ve ortak medeniyet mirasımızdan güç alan Türkiye-Kazakistan ilişkileri, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın vizyonları ve yakın dostlukları sayesinde bugün her alanda daha da derinleşen stratejik ortaklık niteliği taşımaktadır. Türk dünyasının birlik ve dayanışmasını güçlendiren bu güçlü bağların, önümüzdeki dönemde yeni projelerle daha da pekişeceğine inanıyorum. Nazik kabulleri ve samimi ev sahiplikleri için Sayın Tokayev'e teşekkür ediyor, dost ve kardeş Kazakistan halkına muhabbetlerimi iletiyorum."

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz Kazakistan Türk Dünyası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:22
ABD Başkanı Trump, Çin'in, Hürmüz Boğazı'nın "kalıcı şekilde açılmasından" memnun olduğunu söyledi
15:10
Kahramanmaraş'taki saldırıyla ilgili yayın yasağı kararı
15:16
Orta Doğu’daki gerilim Avrupa’daki lüks tüketim markalarını da etkiledi
15:07
İşgalci İsrail ordusu, son 24 saatte Lübnan'ın güneyinde 200 noktaya saldırı düzenledi
14:48
RTÜK'ten Kahramanmaraş'taki saldırıyla ilgili yayın kuruluşlarına uyarı
14:47
MSB, Ağrı Dağı'nın Göktürk-2B uydusuyla çekilen fotoğrafını paylaştı
Deniz polisleri "Van Gölü'nün incisi" için teyakkuzda
Deniz polisleri "Van Gölü'nün incisi" için teyakkuzda
FOTO FOKUS
Kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK'tan testlerde tam isabet
Kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK'tan testlerde tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ