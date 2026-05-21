AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'ya Kazakistan'dan 'Dostluk' nişanı

Kazakistan'da 21 Mayıs Kültür ve Sanat Çalışanları Günü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in katılımıyla başkent Astana'da nişan tevcih töreni gerçekleştirildi.

Tokayev, Akorda Sarayı'nda düzenlenen törende, Zorlu'ya devlet "Dostık (Dostluk)" nişanı verdi.

Törende Kazakça yaptığı konuşmayla dikkat çeken Zorlu, geçen hafta gerçekleşen Kazakistan resmi ziyareti ve ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tevcih edilen Ahmet Yesevi Nişanı'nın önemine değindi.

Zorlu, "Türkiye ve Kazakistan arasındaki stratejik ortaklık, ortak tarih ve kültürden beslenen sarsılmaz bir temele dayanıyor. Bu nişan, şahsıma değil, iki ülke halklarının kardeşliğine verilmiştir." ifadelerini kullandı.

"İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başladı"

Zorlu, tören sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin son dönemde yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinin iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini söyledi.

Zorlu, "Cumhurbaşkanımızın son ziyaretinden itibaren iki ülke arasındaki ilişkiler ebedi dostluk ve ortaklık aşamasına taşındı. İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti sırasında ilk kez verilen Ahmet Yesevi Nişanı'nın da özel bir anlam taşıdığını belirten Zorlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hoca Ahmet Yesevi sadece Kazakistan'ın değil, bütün Türk dünyasının ortak değeridir. Kazakistan'ın bu nişanı ilk kez Sayın Cumhurbaşkanımıza veriyor olması, Kazakistan-Türkiye dostluğunun ve kardeşliğinin çok açık bir göstergesidir. Ve o nişanda, madalyada aslında üzerinde önemli bir ayrıntı var. Latin alfabesiyle yazılmıştı oradaki yazılar. Dolayısıyla bu da Kazakistan'ın Türkiye'ye olan kardeşliğinin, o hassasiyetinin, nezaketinin de bir göstergesi olarak kabul edilebilir.”

Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "21. yüzyılı Türk dünyası yüzyılı yapma" hedefini her mecrada dile getirdiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Bu, Türkiye'nin Türk dünyasını köklü, temel bir devlet politikası haline getirdiğinin çok açık bir göstergesidir. Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın gezilerine katılıyorum ve özellikle Türk devletlerine yaptığı ziyaretlerde ben de yer alıyorum. Orada memnuniyetle gözlemlediğim bir şey, gerçekten kardeş halklarımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sempatisi bizi de ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah bunu karşılıklı olarak büyütme zamanıdır. Ve Türk dünyasının her köşesinde bu sevgiyi taçlandırmak, yaymak bizim en önemli hedeflerimizden birisidir."

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Balayeva ile görüşme

Türkiye ile Kazakistan arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Zorlu, Astana'daki temasları kapsamında Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Kültür ve Enformasyon Bakanı Aida Balayeva ile de bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

Görüşmelerde, ortak sinema filmleri, belgeseller ve kültürel yapımlar konusunda iş birliği yapılması yönünde görüş birliğine varıldığını belirten Zorlu, bu çalışmaların özellikle genç kuşakların birbirlerini daha yakından tanımaları açısından önem taşıdığını kaydetti.

Zorlu, Türkistan merkezli ortak kültürel miras unsurları üzerinde çalışma yapılmasını değerlendirdiklerini, özellikle ahilik kültürü ve geleneksel çarşı anlayışının ortak kültürel değerler kapsamında ele alınmasının yanı sıra bu mirasın, uluslararası platformlarda tanıtılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

"Dostık" nişanı, Kazakistan'ın devlet ödülleri sisteminde halklar arası dostluk ve iş birliğini pekiştiren kişilere verilen en önemli nişanlardan biri olarak kabul ediliyor.