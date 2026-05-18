Vatanlarına hasret kaldılar: Kırım Tatar Sürgünü'nün 82. yılı

Vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım...

Kırım Tatar Türkleri, Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin'in kararıyla, 18 Mayıs gecesi 15 dakikada öz yurtlarından koparılarak insanlık dışı şartlardaki tren vagonlarıyla Orta Asya'ya sürgün edildi.

Bugün Kırım Tatar Sürgünü'nün 82. yılı...

Kırım Tatar Türklerini yok etme politikası

Rus Çariçesi 2. Katerina'nın Kırım Tatar Türklerini yok etme politikasıyla başlayan sürgünler, geleneksel olarak Sovyetler Birliği döneminde arttı. Rusya ise bu politikaları farklı yöntemlerle devam ettirdi.

Kırım'ın Osmanlı Devleti'nin kontrolünden çıkmasıyla başlayan Kırım Tatar Türk halkının acısı hiç bitmedi. Anadolu, sürgün yaşayan Kırım Türklerinin ilk adresi oldu. Rus çarlığının baskısından dolayı pek çok Kırım Tatar Türkü Osmanlı Devleti’ne sığındı.

2. Dünya Savaşı'nda Kırım Tatar halkına baskı uygulanmaya başlandı

İkinci Dünya Savaşı başladıktan bir süre sonra Kırım yarımadasını kaybeden Sovyet Rusyası, yarımadayı tekrar Nazi Almanyası'ndan geri aldıktan sonra Kırım Tatar halkına baskı uygulamaya başladı.

Nazi Almanyası ile iş birliği suçlamasına maruz kalan Kırım Türklerine uydurulan bu gerekçelerle yeni bir sürgünün kapısı da aralanmış oldu.

Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin, çıkardığı gizli kararname ile Kırım Tatarlarının Orta Asya'da farklı bölgelere sürgün edilmesini istedi.

15 dakikada yataklarından kaldırıldılar

Stalin'in kararı 18 Mayıs 1944'te gece yarısı yürürlüğe konuldu. Kararın ardından 15 dakika içerisinde arak hayvanların taşındığı vagonlara doldurulan çoğunluğu yaşlı, çocuk ve kadınlardan oluşan 250 bin civarındaki Kırım Tatarı, aç susuz üç günde Orta Asya'ya sürgün edildi.

Susuzluk, açlık, hastalık, olumsuz hava şartları gibiinsani olmayan koşullardaki vagonlarda sürgün olanların en az 150 bin insan bu sürgünde hayatını kaybetti.

Sürgün yerlerinde asgari yaşam ve barınma imkanları olmayan Kırım Türkleri, vatanlarından uzaklaşmış olmanın verdiği acı ve hasretle vatan davasına tutundu.

Sovyetler Birliği'nin İçişleri Halk Komiserliği sürgün için 32 bin kişilik güvenlik gücü kullandı.

Kırım 2014'te yasa dışı ilhak edildi

Stalin sonrası Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne hediye edilen Kırım, 2014’te yarımadayı yasa dışı ilhak eden Rusya’nın kontrolüne geçti.

2. Katerina'dan bu yana bu yana vatanlarında kalmak için mücadele veren Kırım Tatar Türk halkının bugünkü lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım davasının pek çok önde gelen isimleri bugün öz yurtlarından sürgün edilmiş durumda. Başta Kırımoğlu olmak üzere pek çok isme Rusya tarafından Kırım'a giriş yasağı konuldu.

Sadece isimlere değil, aynı zamanda Kırım Tatarlarının iradesini temsil eden Kırım Tatar Milli Meclisinin de Rus mahkemesi tarafından "aşırıcı örgüt" sayılarak faaliyetlerine son verildi.

Kırım Tatarları yurtlarından uzakta

Rusya'nın yarımadayı yasa dışı ilhakı sonrasında pek çok Kırım Tatarı yurdunu terk etmek durumunda kaldı.

Bu mücadeleyi diplomatik olarak uluslararası alanda sürdüren Ukrayna’da yaşayan Kırım Tatarları, şimdi de Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş nedeniyle tehdit altında.

Rus ordusunun saldırılarından endişe eden Ukrayna’daki pek çok Kırım Tatar Türkü ülkesini terk ederek, yine Türkiye ve başka ülkelerde yaşamak zorunda kaldı.

Eurovision'da Kırım Sürgünü ile ilgili şarkı 1. oldu

Sanatçı Jamala, 2016 yılında Eurovision şarkı yarışmasında, '1944' isimli şarkıyla birinci oldu.

Türkçe nakaratı ile dikkat çeken ve Kırım Türklerinin sürgün trajedisini anlatan eser büyük beğeni toplamıştı.

Şarkının sözleri şu şekilde:

Yaşlığıma toyalmadım

Men bu yerde yaşalmadım

Türkülerde Kırım

Kırım Tatar Türkleri, çektikleri acıları türkülerinde anlatıyor...

Biz Kırım’dan çıkkanda,

Kar yağmadı kan aqtı.

Anam, babam, kız kardaşlarım,

Gözleri dolu yaş kaldı.