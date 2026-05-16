Kazakistan'da Yesevi Araştırmaları Enstitüsü'nün temeli atıldı

Kazakistan'da Türkiye'nin desteğiyle Yesevi Araştırmaları Enstitüsünün temeli atıldı.

Törene, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Aybek Sıdıkov, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Muhittin Şimşek ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Janar Temirbekova katıldı.

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, TDT'nin ortak tarih, ortak kültür ve ortak dili yaşatmak ve gelecek kuşaklara taşımak için kurulduğunu söyledi.

Yıldırım, TDT'nin başlangıcının Türk devletlerinin bağımsızlıklarını kazandığı yıllara dayandığını anlatarak, "Daha sonra 2009'da Nahçıvan Antlaşması'yla ete kemiğe bürünmüş ve asıl bir birlik, bir teşkilat olması da İstanbul Zirvesi'nde, 2021 yılında Türk Konseyi olan adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilerek ve kurumsal kimliğe kavuşmuştur." ifadelerini kullandı.

"Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesine Türkoloji ve İlahiyat Fakültesi kazandırıyoruz"

Yıldırım, Kazakistan'da aynı zamanda liderlerin gayri resmi yıllık toplantısının düzenlendiğini belirterek, "Türk'ün ata yurdunun, kalbinin olduğu yerde bu önemli toplantıyla birlikte Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesine de çok güzel bir eser kazandırıyoruz: Türkoloji ve İlahiyat Fakültesi." dedi.

"TİKA, Türkiye'nin dışında özellikle Türk dünyasında, Müslüman ülkelerde önemli sorumluluk projelerini üstleniyor." diyen Yıldırım, yapımını TİKA'nın üstlendiği bu eserin Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Burada öğrenim görecek öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Yıldırım, "Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler sadece bir öğrenci değil, buradan mezun olacak gençler değil, aynı zamanda Türk dünyasının geleceğini şekillendirecek yeni nesil bilim insanları, düşünürleri, diplomatları ve kültür elçileri olacak. Unutmayalım ki bir milletin gücü sadece ekonomiyle değil, insan kaynağıyla, yetiştirdiği insanlarla ölçülür." ifadelerine yer verdi.

Yıldırım, bugün dünyanın bir değişimden geçtiğini ve belirsizlikle karşı karşıya olduklarını belirterek, "Böyle bir dönemde kendi medeniyet izlerini koruyamayan toplumlar başka medeniyetlerin etkisi altında kalmaya mahkumdur." dedi.

Ortak alfabe çalışmalarına da değinen Yıldırım, "İşte bu yüzden ortak alfabe çalışmasını çok ama çok zahmetli uzun süren bir gayretten sonra kararlaştırdık. Artık Türk devletleri belirli bir takvim içerisinde ortak 34 harften oluşan alfabeyle yazacaklar, çizecekler, kitap yazacaklar, eğitim gerçekleştirecekler." diye konuştu.

Yıldırım, ortak alfabenin ardından ikinci adımlarının ortak Türk tarihini yazmak olduğuna işaret ederek, bunun için çalışmaların devam ettiğini ancak ortak alfabeden daha zor olduğunu söyledi.

"Mazimizi gelecek kuşaklara aktarmak en önemli görevlerimizden"

Türk devletlerinin büyük bir çınarın kökleri olduğunu ancak asırlar boyunca dalların ve yaprakların çok çeşitlilik gösterdiğini kaydeden Yıldırım, "Türklük kimliğinden daha ziyade boy isimleri ön plana çıkmış. Bunların bir mahsuru yok. Tabii ki Özbek, Kırgız, Kazak olacak ama hepimiz Türk'üz. Türk bizim ortak paydamızdır, ortak geçmişimizdir, ortak geleceğimizdir. Mazisi olmayanın atisi olmaz. İşte mazimizi en iyi şekilde gelecek kuşaklara aktarmak bizim en önemli görevlerimizden biridir." şeklinde konuştu.

Yıldırım, tüm bakanların muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde buna büyük önem verdiğine değinerek, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in bu şuurun gençlere verilmesi konusundaki faaliyetlerini takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

"Hoca Ahmet Yesevi'nin 13. yüzyılda attığı temel bugün sadece Türk'ün ata yurdunda değil, Balkanlar'dan ta Moğolistan'a uzanan coğrafyada yankılanmış ve buralarda Türklüğün geçmişi ve gelecek kuşaklara Türklüğün aynı şekilde taşınması için çok büyük bir eser ortaya koymuştur." diyen Yıldırım, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Manas Üniversitesi ve diğer Türk devletleriyle kurulan ortak üniversitelerin aynı amaca hitap ettiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in liderliklerinin en önemli kaynak ve güç olduğunu vurgulayan Yıldırım, iki ülkenin kardeşliğini ve birçok alandaki ilişkilerini daha ileriye taşıyacak görüşmeler sonunda böyle bir ilim irfan yuvasının temelinin atılıyor olmasının oldukça anlamlı olduğunu söyledi.

48 derslik ve 420 kişilik bir konferans salonunu içerecek

TİKA Başkanı Eren de konuşmasında TİKA'nın 1992'de kurulduğunu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlık yaptığı dönemden bu yana bambaşka bir çehreyle dünyanın dört bir tarafında soydaşlara ve mazlumlara ulaştığını anlattı.

Eren, 48 derslik ve 420 kişilik konferans salonu içeren enstitünün, toplamda 13 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını ifade etti.

Projeyi hızlandırdıklarını, ihalenin yapıldığını aktaran Eren, hep beraber enstitünün açılışını da görmeyi umut ettiğini dile getirdi.

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Sıdıkov ise bugün Türk dünyasının merkezi Türkistan'da tarihi ve anlamı büyük, önemli bir etkinliğe şahit olduklarını belirterek, temel atma töreninin kardeş ülkelerin ortak geleceğe olan inancının ve gelecek nesillerin önündeki sorumluluğun net göstergesi olduğunu kaydetti.

Sıdıkov, Hoca Ahmet Yesevi mirasının halkların ortak mirası olduğunu söyleyerek, "Bizim görevimiz sadece onun mirasını araştırmak ve incelemek değil, aynı zamanda gelecek nesillere aktarmaktır." dedi.

Konuşmaların ardından günün anısına imzalanan metin, kapsül içinde temele atıldı.

Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi yerleşkesini gezen heyet, üniversitenin eğitim, araştırma ve uluslararası iş birliklerine yönelik çalışmaları ile eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Akademik çalışmalara katkı sağlayacak

Temeli atılan Yesevi Araştırmaları Enstitüsü ile yerel halkın ihtiyaçlarının karşılanması ve binlerce öğrenciye hizmet sunulması amaçlanıyor.

TİKA destekleriyle gerçekleştirilen projeyle akademik üretkenliğin artırılması, bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi ve disiplinler arası etkileşimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Akademik üretkenliği artıran, bilimsel araştırmaları teşvik eden ve disiplinler arası etkileşimi güçlendiren bir merkez niteliği taşıması planlanan enstitünün içinde modern derslikler, seminer ve konferans salonları, araştırma ofisleri, dijital kaynak merkezleri ve öğrenci çalışma alanlarının yer alması hedefleniyor.

Enstitünün ayrıca Türkistan'ın kültürel ve akademik gelişimine katkı sağlaması ve bölgenin bilim ve eğitim merkezi kimliğini güçlendirmesi bekleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla ulusal ve uluslararası düzeyde akademik iş birliklerine açık, sürdürülebilir ve donanımlı bir eğitim kompleksi amaçlanıyor.