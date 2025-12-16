Puslu 4.6ºC Ankara
Spor
AA 16.12.2025 11:00

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabı yarın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabının ilk haftası yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kupada yarın 3 maç oynanacak. Kupanın ilk haftasında 3 grupta 12 karşılaşma oynanacak ve ilk hafta maçları 24 Aralık Çarşamba günü tamamlanacak.

Müsabakaların programı şöyle:

Yarın:

15.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

18 Aralık Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK (Eryaman)

20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

23 Aralık Salı:

15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)

17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Medaş Konya)

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

24 Aralık Çarşamba:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa (Iğdır Şehir)

15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)

18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı (Henüz belli değil)

20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Türkiye Kupası
