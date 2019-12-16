Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı16 Aralık 2019 Pazartesi 13:48 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 14:03
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş mücadelesi 17 Aralık Salı günü başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5. tur rövanş karşılaşmalarının programı şöyle:
17 Aralık Salı:
13.00 Vanspor FK-Kasımpaşa (Van Atatürk) (1-2) - Suat Arslanboğa
14.30 Antalyaspor-Eyüpspor (Antalya) (3-0) - Kadir Sağlam
16.30 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs) (2-3) - Serkan Tokat
18.30 Adanaspor-Aytemiz Alanyaspor (5 Ocak Fatih Terim) (1-5) - Mert Güzenge
20.45 Tuzlaspor-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) (2-0) - Koray Gençerler
18 Aralık Çarşamba:
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Beşiktaş (Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası) (0-3) - Kutluhan Bilgiç
13.45 Keçiörengücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Aktepe) (1-3) - Hakan Ceylan
14.30 Gaziantep FK-GMG Kırklarelispor (Kalyon) (1-2) - Tugay Kaan Numanoğlu
16.30 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor (Yeni 4 Eylül) (2-0) - Alper Çetin
18.30 Göztepe-Fatih Karagümrük (İzmir Atatürk) (2-1) - Sarper Barış Saka
20.45 İstanbulspor-Fenerbahçe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) (0-4) - Emre Malok
19 Aralık Perşembe:
13.00 Manisa FK-İstikbal Mobilya Kayserispor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri) (2-3) - Atilla Karaoğlan
14.30 Yukatel Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk) (5-3) - Cihan Aydın
16.30 Medipol Başakşehir-Hekimoğlu Trabzon (Başakşehir Fatih Terim) (1-0) - Bahattin Şimşek
18.30 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye) (2-4) - Mustafa Öğretmenoğlu
20.45 Trabzonspor-Altay (Medical Park) (2-1) - Burak Şeker
Kaynak: AA