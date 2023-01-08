Zinedine Zidane, hangi takımı çalıştıracak? Sorunun cevabı halen belirsizliğini koruyor.

Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN'nin iddiasına göre, Zidane son olarak Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımından gelen teklifi de kabul etmedi.

50 yaşındaki teknik adam ile ilgili, daha önce Brezilya ve Portekiz milli takımlarının teklifini reddettiği iddia edilmişti.

2022 Dünya Kupası'nın ardından Brezilya Milli Takımı'nda Tite, Portekiz Milli Takımı'nda ise Fernando Santos görevinden ayrılmıştı. Son olarak Real Madrid' i çalıştıran Zidane, tarihi başarılara imza attı.

Madrid ekibi ile iki farklı dönemde görev alan Zidane, 3 Şampiyonlar Ligi, 2 Avurpa Süper Kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 La Liga ve 2 İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

